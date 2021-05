Em Colinas do Tocantins decreto com medidas de prevenção e combate ao Coronavírus é prorrogado por mais dez dias

Nesta quarta-feira, 19, a Prefeitura de Colinas (TO) publicou novo decreto nº 38/2021, prorrogando por mais dez dias, medidas mais rígidas de combate ao Coronavírus. A medida foi tomada, visto que, ainda está em alta a ocupação dos leitos clínicos em Colinas, e pacientes necessitando de UTI em outros municípios e o número de óbitos registrados nos últimos dias.

As medidas são as mesmas, que estavam descritas no decreto nº 23Q2021. O toque de recolher continua em vigor das 22h às 6 horas do dia seguinte. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido em qualquer espaço público, bares e restaurantes e estes locais não poderão promover eventos, shows e festas.

A Secretaria de Saúde continua pedindo a colaboração de todos, para evitar aglomerações e cuidar das medidas de segurança, para conter o avanço do vírus no Município.

Mais medidas

Continua proibida a realização de eventos e atividades com a presença de público, tais como eventos desportivos e científicos, festas particulares, reuniões familiares e de trabalho, leilões, passeatas e afins.

É obrigatório uso de máscaras em locais públicos e de trabalho. Estabelecimentos devem continuar disponibilizando álcool gel 70 %, realizando também limpeza das superfícies e limitando a permanência de pessoas no local.