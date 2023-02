Em clima de otimismo, Deputados Estaduais iniciam nova legislatura no Tocantins

Um novo tempo de harmonia e desenvolvimento no Tocantins, pautado na ética e na responsabilidade, foi a tônica dos discursos dos parlamentares Janad Valcari (PL), representando os novatos, Júnior Geo (PSC), que falou em nome dos deputados veteranos, e Leo Barbosa (Republicanos), como presidente da Mesa.

Valcari começou seu discurso agradecendo seus eleitores, especialmente a expressiva votação que obteve em Palmas. “Com este mandato, quero representar as necessidades de todo o povo tocantinense, promover a harmonia entre as instituições e trabalhar muito, fazendo valer a confiança do eleitorado”, afirmou. Também demonstrou boa vontade em apoiar ações do Governo que correspondam aos interesses do povo.

A mensagem do deputado Júnior Geo frisou o compromisso com o progresso do Tocantins, independente de posicionamento político-partidário. “Não sou oposição ao governador. Sou oposição a coisas erradas. O objetivo desta Casa de Leis é somar com o Governo, com a sua pessoa, governador, para que tenhamos um Estado forte e desenvolvido, com ações que possam agraciar toda a população do Tocantins”, afirmou.

Leo Barbosa, por sua vez, reconheceu o momento histórico por que passa o Tocantins. “O dia de hoje levarei para a minha vida, pois marca um novo tempo desta Casa. Quero levar minha experiência de dois mandatos anteriores a favor da construção e do apoio ao Governo, para que realize uma administração plural transformando o Tocantins num Estado melhor para o nosso povo”, disse. Leo também agradeceu o apoio de toda a sua família, especialmente do pai, Wanderlei Barbosa, e do seu avô, Fenelon Barbosa, primeiro prefeito de Palmas.

Solenidade de posse

Os 24 deputados estaduais eleitos para os próximos quatro anos (2023-2027) tomaram posse na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, após juramento constitucional. A solenidade foi iniciada às 10 horas, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto). Os empossados passam a fazer parte da 10ª Legislatura, período regulamentar em que o mandato parlamentar é exercido.