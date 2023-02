Em Brasília, vice-governador Laurez Moreira se reúne com ministro do STF, Luís Roberto Barroso, e ministro da Justiça, Flávio Dino

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, esteve em Brasília, nessa segunda-feira, 13, para participar do Fórum Nacional de Vice-governadores. O encontro contou com a participação dos vice-governadores do país, que se reuniram pela manhã para alinhar as discussões e, no período da tarde, estiveram reunidos com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso e, em seguida, com o ministro da Justiça, Flávio Dino.

O objetivo do Fórum foi reforçar as discussões iniciadas pelos governadores nos fóruns nacionais realizados no início deste ano. As pautas apresentadas visam garantir serviços públicos que são ofertados pelos estados brasileiros, dentre elas a saúde fiscal e a segurança pública dos entes federativos.

Encontro com Ministro do STF

O encontro com o ministro Luís Roberto Barroso ocorreu no anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF). Na oportunidade, o vice-governador Laurez Moreira pediu ao Ministro um olhar solidário às demandas do Tocantins.

“Nós estamos sendo solidários aos nossos governadores. Apresento os interesses do nosso Tocantins, reforçando o que o nosso governador Wanderlei Barbosa já havia levantado nos fóruns nacionais realizados este ano. A situação dos estados brasileiros não é fácil no momento. Para nós é muito importante que o senhor ouça as nossas reivindicações. Eu tenho certeza de que é um homem sensível, que entende as necessidades de cada Estado e de cada Município brasileiro. Agradeço a atenção e que o senhor continue solidário aos estados, principalmente ao estado do Tocantins, que é um estado novo, cheio de desafios a serem enfrentados”, declarou Laurez Moreira.

O ministro Luís Roberto Barroso afirmou que as diligências apresentadas estão alinhadas às suas. “Estamos alinhados com as mesmas preocupações. Buscamos, inicialmente, soluções paliativas e, posteriormente, uma definitiva”, assegurou.

Reunião com Ministro da Justiça

Na reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o vice-governador Laurez Moreira reforçou o pedido de parcerias para melhorar a segurança pública nos estados e municípios.

“Sempre digo que uma das ações mais importantes na gestão é cuidar da Segurança Pública, porque ela reflete no bem-estar da comunidade e no bom funcionamento de outros setores. É importante que tenhamos a parceria dos demais poderes para que consigamos atuar com as melhores ferramentas no combate ao crime e os diversos tipos de violências existentes no dia a dia da comunidade”, destacou Laurez Moreira.

O ministro Flávio Dino ouviu as demandas dos vice-governadores e pediu um esforço para execução de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e se comprometeu a estudar formas de agilizar o repasse dos recursos do Fundo.

Na reunião foi anunciado o relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), que destinará viaturas a todos os estados, ao longo do mês de março, em atenção ao Dia Internacional da Mulher. As viaturas atenderão as delegacias da Mulher e patrulhas Maria da Penha.

Edição: Caroline Spricigo