Em Brasília, prefeita Josi Nunes busca atrair investidores para Gurupi

Durante sua ida a Brasília-DF nesta semana, em busca de recursos para Gurupi, a prefeita Josi Nunes se reuniu com o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse. Dentre as conversas sobre projetos para a Capital da Amizade, a gestora solicitou uma audiência com um empresário do ramo de energia solar que deseja investir na cidade com a implantação de uma fazenda solar.

Para a prefeita Josi Nunes, é importante sair em busca de investimentos e atrair recursos para a cidade. “Está sendo muito proveitosa essa ida a Brasília na busca por recursos para projetos importantes voltados para Gurupi e para nossa gente. E aproveitei para solicitar ao nosso parceiro, o governador Mauro Carlesse uma audiência com uma empresa que vai investir no Tocantins com um projeto audacioso, na área de energia solar e desejamos que Gurupi receba este investimento”, disse.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, o empresário Bruno Cabral, sócio fundador da empresa Freedom Partners irá investir no Tocantins com duas unidades geradoras de energia solar, sendo uma delas em Gurupi e a outra em Colinas, ambas com capacidade de gerar 300 megawatts (MW).

A instalação da fazenda solar está prevista para o próximo ano, mas já estão sendo realizados investimentos como projeto de engenharia, orçamento de engenharia, torre solar, licenças, entre outros. E ainda segundo Pedro Dias, cada usina deve gerar de imediato cerca de 300 empregos indiretos e 80 empregos diretos.

A audiência está marcada para ser realizada na próxima semana em Palmas.

Fazenda solar

Uma fazenda de energia solar é uma grande área em um campo ou área rural com diversos painéis fotovoltaicos instalados, com a função de gerar energia a ser distribuída para outros locais, possibilitando que consumidores economizem energia sem precisar investir em um sistema próprio.