Em Brasília, o Deputado Federal Antonio Andrade faz seu primeiro pronunciamento na Câmara dos Deputados

Na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (14), o Deputado Federal Antonio Andrade (Republicanos), fazendo uso da tribuna, fez seu primeiro pronunciamento. ”A minha primeira manifestação nesta tribuna, é levar o meu pensamento a Deus e poder humildemente agradecer por tudo que ele tem feito na minha vida. Vocês sabem que recebo com imensa honra, a alegria e a responsabilidade de representar o meu querido Estado do Tocantins aqui na Câmara federal”, disse Andrade.

Confira:

De Vereador a Deputado

“Sou nascido e criado na cidade de Porto Nacional, minha cidade natal, fui Vereador por três mandatos na cidade de Porto Nacional, fui presidente da Câmara, logo depois fui eleito o Deputado Estadual por quatro mandatos consecutivos, sendo presidente da Assembleia Legislativa por dois biênios consecutivos, no último biênio, fui eleito por unanimidade. O Legislativo foi um pilar essencial para retomada do emprego e da renda no Tocantins.”

Lealdade ao Governador Wanderlei Barbosa

“Como presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, criei cursos preparativos para vestibular e Concurso Público por meio da Escola do Legislativo. Agradeço aqui também, e reitero minha lealdade ao Governador Wanderlei Barbosa, é fundamental essa nossa parceria, para uma boa gestão dentro do Estado, para que possamos responder as demandas da sociedade.”

Primeiro Mandato

“Entre os feitos que destaco em meu primeiro mandato à frente do Legislativo do Estado do Tocantins, está o aumento de 105% de leitos de UTI`s, a realização de 12.000 cirurgias eletivas e as filas zeradas para cirurgias de coração. Além do investimento de 700 milhões da infraestrutura, hoje, 120 obras estão em andamento apenas na área da educação, na verdade o Tocantins hoje é um verdadeiro canteiro de obras.”

Hospital de amor

“Eu não poderia deixar de falar do Hospital de Amor, uma das minhas principais bandeiras, que como Deputado Estadual, ajudei a construir dos 50% de obra já concluídas. Como Deputado Federal vou defender esta Bandeira aqui na casa, para que nós possamos chegar aos 100% das obras concluídas. É obras de importante Pilar da saúde, para o nosso querido Estado do Tocantins.”

Habitação

“Hoje, 14/02, ocorreu o relançamento do programa “Minha Casa, minha vida”, na nova versão, a meta é construir 2 milhões de moradias até 2006, e priorizar o financiamento para quem tem renda mais baixa, lutarei para levar o máximo de moradias para o nosso querido Estado do Tocantins. O objetivo do programa será contemplar a faixa destinada as famílias com renda menor do que dois salários mínimos. Desde que tomei posse, tenho recebido prefeito vereadores e secretários municipais de todas as partes do Estado, os representantes dos 139 municípios tem portas abertas no gabinete 540, para apresentar suas demandas, reafirmo que tenho compromisso, como o meu povo.”