Em Brasília, Jaime Café e César Halum reforçam apoio às secretarias municipais de agricultura do Tocantins

Na tarde dessa quinta-feira, 08, durante primeira visita oficial após o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), César Halum, assumir o cargo, o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, parabenizou a atuação do ministério da Agricultura em fortalecer o pequeno e médio produtor rural com políticas públicas consolidadas e que alcançam diretamente os beneficiários que mais precisam. Na oportunidade foram também alinhadas algumas ações importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar no Tocantins. César Halum assumiu recentemente o comando da pasta e anteriormente estava à frente da secretaria de Política Agrícola do Mapa.

Uma das pautas discutidas durante a visita foi o apoio na estruturação das secretarias municipais de Agricultura do Tocantins para que possam ter um aporte maior de recursos e eficiência na aplicação de recursos. “O governador Mauro Carlesse tem entre as suas prioridades contribuir significativamente com o fortalecimento do pequeno e médio produtor e, em breve, vai anunciar excelentes programas para o setor como um de insumos agrícolas, sementes e calcário”, destacou o titular da Seagro reforçando que “com o apoio da secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura vamos colocar em prática ações porteira a dentro para assegurar e desenvolvimento no meio rural”, destacou.

“Cesar Halum é um parceiro do Tocantins. Temos uma confiança muito grande no trabalho que ele vai desenvolver a frente da nova pasta, tendo em vista a sua experiência adquirida como extensionista rural”, destacou Jaime Café relembrando o importante trabalho desenvolvido por César Halum como presidente do Ruraltins, agradecendo o apoio e reforçando que “ César Halum é um defensor do papel econômico e social da agricultura familiar”.