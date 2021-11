Em Brasília, coordenadores de Defesas Civis Estaduais debatem ações e boas práticas e demais atividades de defesa civil no país

O Distrito Federal (DF), foi sede de mais um encontro nacional de Coordenadores Estaduais de Defesas Civis, ocorrido nos dias 17 e 18 de novembro. Mais que uma integração entre pessoas, o evento é avaliado como ajuntamento de boas ideias, bons projetos que podem ser usados por todas as unidades da federação que sofrem com os mais variados tipos de desastres. O Tocantins foi representado pelo Tenente-Coronel Erisvaldo Alves, Coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, ligada ao Corpo de Bombeiros Militar.

O Tenente-Coronel afirma que o encontro é um bom lugar para alinhamento das ações e visões dos órgãos, que todos os anos são desafiados a prevenir e combater verdadeiros desastres sociais, econômicos e ambientais.

“São 27 realidades diferentes. Quanto mais a gente puder alinhar conceitualmente, pegar uma boa prática de um determinado estado e replicar em nossa região, melhor. O encontro tem esse sentido”, disse Erisvaldo Alves.

Na reunião todos falam a mesma língua, destacam as dificuldades, os avanços, os desafios e fazem uma avaliação do período de trabalho, na ocasião foi reformulado o estatuto do CONGEPDEC, essa atualização é importante já que o conselho é um dia principais articuladores junto a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil no que tange os interesses das Coordenadorias Estaduais. Para o próximo ano, Curitiba, capital do Paraná, será a sede da primeira reunião ordinária de 2022, ainda no primeiro semestre, em meados de março.