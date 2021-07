Em Aurora: Exposição “Os Peregrinos Arte Urbana” ocorre no Rio Azuis de 23 a 25 deste mês

Fonte: T1 Notícias

Com objetivo de aproximar o público do universo das artes plásticas e desta forma difundir a cultura da arte urbana sustentável existente nas Serras Gerais, ocorre desta sexta-feira, 23, a domingo, 25, no Restaurante Agenda 21, no Rio Azuis, localizado no município de Aurora do Tocantins, a primeira mostra da exposição “Os Peregrinos Arte Urbana”. A exposição estará aberta para visitação das 9h às 19h, obedecendo os protocolos de segurança de prevenção da Covid-19.

O projeto, de autoria da artista plástica Sandra Reniê, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Tocantins e conta apoio do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

A arte urbana quebra paradigmas e se origina no desejo da expressão do ser, a essência genuína da arte. A exposição traz obras dos artistas plásticos Sandra Reniê e Aluisio Peregrino. Todas foram construídas por meio de material de reaproveitamento agregado com elementos naturais e muita criatividade. O projeto conta ainda com palestras e oficinas que serão ministradas na segunda etapa em espaço cedido pela Prefeitura de Lavandeira.

De acordo com a organização da exposição, o projeto “Os Peregrinos Arte Urbana” visa valorizar e promover a difusão da arte urbana e sobretudo provocar a reflexão sobre a relação do homem com a natureza. “Com o crescimento de visitantes na região das Serras Gerais, a exposição compartilha a criação artística existente sendo também um convite à reflexão. O desenvolvimento turístico caminha lado a lado com a sustentabilidade, sendo a preservação das riquezas naturais uma das suas maiores preocupações”, considera Sandra Reniê.

Para o presidente da Adetuc, Jairo Mariano, a exposição propõe uma reflexão positiva sobre os cuidados com o meio ambiente. “O projeto chama atenção da sociedade para preservação da natureza, com o reaproveitamento dos resíduos que seriam descartados, transformando-os em arte. O projeto contribui ainda para o fortalecimento do ecoturismo e ações de sustentabilidade, conforme preconiza o governador Mauro Carlesse”, destaca.