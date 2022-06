Em Araguatins, Governo do Tocantins autoriza Ordem de Serviço para manutenção da TO-010 e acompanha obras do município

Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), autorizou a Ordem de Serviço para início de obras na TO-010, contemplando a manutenção e a conservação de 41,7 km de estradas na região do Bico do Papagaio. A assinatura ocorreu nesta quinta-feira, 9, durante as festividades em comemoração aos 154 anos de Emancipação Política do município de Araguatins.

O trecho abrange a rodovia TO-010, no trecho do entroncamento da TO-404, entre os municípios de Araguatins e São Sebastião do Tocantins. “Fizemos a operação tapa-buraco em todo o Estado, de norte a sul, com serviços emergenciais. Agora, nossas obras irão retirar esse asfalto ruim e colocar outro, uma malha nova, que dará tranquilidade e segurança social para a população da região. Também no Bico do Papagaio, outras estradas serão beneficiadas por esse pacote de obras”, explicou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

O prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia, agradeceu a presença do Governador na programação de aniversário da cidade e também falou da importância da TO-010 para a população da região. “Essa TO é muito grande, são dois trechos. A revitalização irá atender um deles e gerar mais movimento e melhora financeira para a cidade. O outro trecho também esperamos que entre nesse pacote de revitalização para tirar as pessoas do isolamento e do problema da poeira. Precisamos dar mobilidade para esse povo”, declarou o prefeito.

O superintendente de Operação e Conservação Rodoviária da Ageto, Túlio Parreira Labre, explicou que os serviços contemplam a recuperação da base e o novo asfalto em pontos críticos. “Onde couber serviço paliativo, será conservado e recuperado. Em todo o trecho, serão realizados os serviços necessários para deixar a malha em ótimo estado”, frisou o superintendente.

O Governador também falou dos recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. “Estamos trazendo os R$ 2 milhões para que a gestão faça suas licitações, considerando obras estruturantes e urbanas. Essa é uma das parceiras do Estado com os municípios, sempre conversando com os políticos e os gestores em prol da população. Temos a alegria de poder dizer que estamos comemorando essa data importante para Araguatins junto com a população”, afirmou Wanderlei Barbosa.

O Governo do Tocantins ainda acompanhou a inauguração da reforma da sede da prefeitura, escola, hospital e obras na orla da cidade, além de ter participado de uma sessão solene na Câmara Municipal. “Quero parabenizar a cidade, pelas obras inauguradas, e a população dessa cidade histórica por mais esse aniversário”, informou o Governador.

Participaram do evento estadual o secretário da Governadoria, Jairo Mariano; e o secretário da Comunicação, Márcio Rocha. Também estiveram presentes os senadores Kátia Abreu e Irajá Abreu; e os deputados estaduais Olyntho Neto, Amélio Cayres, Valderez Castelo Branco, Issam Saado e Fabion Gomes, além de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores da região.

