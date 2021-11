Em Araguaína, Marcelo defende que momento é “da transformação” e prega união da oposição: “Se todos andarem juntos, a situação será outra no TO”

Por Cleber Toledo

O ex-governador Marcelo Miranda (MDB) também participou nesta quarta-feira, 17, da agenda de inaugurações de obras de infraestrutura que reuniu a oposição em Araguaína. Ao lado do senador Eduardo Gomes (MDB) e dos ex-prefeitos Ronaldo Dimas (Podemos) e Laurez Moreira (Avante), todos pré-candidatos ao governo,, o emedebista defendeu a necessidade de mudanças no comando do Palácio Araguaia e sugeriu a união das oposições.

Novas gerações têm que comandar Estado, independente da idade

Na avaliação do ex-governador, o momento do Tocantins é de “transformação”, mas respeitando os gestores que já passaram pelo Palácio Araguaia, se incluindo na lista. “As novas gerações tem que começar a comandar este Estado, independente da idade. Temos que louvar o ex-governador Siqueira Campos sim, Moisés Avelino sim. Com muita modéstia, procurei fazer a minha parte à frente do Estado, e os demais governadores que passaram interinamente”, afirmou.

Se todos tiverem juízo….

No evento, Marcelo Miranda espera que a oposição se mantenha unida. “Agora é a vez de quem realmente tem um projeto. Aqui não temos candidato ainda, temos pré-candidatos. Se todos tiverem juízo, pode estar aqui o futuro deste Tocantins. […] Eu tenho esta certeza, se todos andarem juntos, a situação será outra no Tocantins”, projeta.

Causa do Tocantins é quem tem compromisso, não quem desce de paraquedas

Marcelo Miranda aproveitou para dar uma alfinetada no governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL). “Estou aqui para dizer a vocês, como presidente do meu partido, estou aqui para abraçar a causa do Tocantins. E a causa do Tocantins é aquele que tem compromisso, não aquele que desce de paraquedas neste Estado”, disse também.