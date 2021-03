Em Araguaína, 690 idosos com mais de 80 anos já receberam a segunda dose contra covid-19

Josefa do Espírito Santo e Maria Roseira são vizinhas há 15 anos, mas só têm se falado por telefone por conta do distanciamento social necessário contra a covid-19. Essa saudade pode estar com dias contados porque a Prefeitura de Araguaína iniciou a aplicação da segunda dose contra a doença para idosos com 80 anos ou mais. As senhoras, de 82 e 83, foram imunizadas, nessa quinta-feira, 11, em mais uma vacinação drive-thru, no Parque de Exposições.

As duas dizem sentir falta dos prazeres da liberdade, como ir em um restaurante ou mesmo receber visitas. “A gente só fica em casa, sinto falta de comer um chambarizinho e dos terços”, contou Josefa. Já a amiga, Maria, evidenciou o amor de mãe. “Os filhos não podem estar com a gente e assim a gente fica só”.

A ação aplicou 635 vacinas e o mesmo sistema será oferecido na próxima segunda-feira, 15, das 8 às 17 horas. “Esses idosos receberam a primeira dose no dia 12 de fevereiro e os de segunda-feira, no dia 15. As datas para segunda dose foram escritas no cartão de vacinação, mas quem não conseguiu vir ontem pode comparecer na segunda-feira”, explicou a enfermeira técnica da Central Municipal de Imunização, Simone Leandro Matos.

Além do drive-thru, o Município também tem segundas doses reservadas para a faixa etária na UBS Palmeiras do Norte, no setor que tem o mesmo nome. Ao todo, 690 idosos acima dos 80 anos já tiveram a imunização concluída. Os idosos acamados, sem condições de ir ao drive- thru ou nas unidades básicas, receberão a vacina em casa.

Documentos para vacinação drive-thru

Para a vacinação no Parque de Exposições, é necessário que o idoso tenha em mãos o CPF (Cadastro de Pessoa Física), documento de identificação e obrigatoriamente o cartão de vacina. Durante o drive-thru para aplicação da primeira dose da vacina foram vacinados 1.250 idosos acima dos 80 anos.

Meta municipal

A meta de Araguaína é imunizar 2.423 idosos acima dos 80 anos. De acordo com os dados da Secretaria Municipal da Saúde, até esta terça-feira, 9, tinham sido vacinados 2.190 idosos com a primeira dose.

Profissionais da saúde

Além da vacinação dos idosos, as UBS seguirão vacinando também os profissionais de saúde da rede pública e privada e estagiários da área da saúde que estejam atuando em hospitais ou UBS. Para receber a dose, os estudantes precisam apresentar declaração da instituição que estudam com local e data do estágio.

O público de profissionais que devem ser imunizados é de 7.077. Até esta terça-feira, 9, foram vacinados 6.345 profissionais com a primeira dose e 1.642 com a segunda.