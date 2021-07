Em alerta às hepatites virais, Núcleo de Assistência Henfil da Capital realiza ações pontuais de prevenção da doença

Com sintomas nem sempre aparentes, as hepatites virais podem ser evitadas, tratadas e quase sempre curadas. Em Palmas, testes rápidos para detectar a doença e outras infecções sexualmente transmissíveis como HIV e sífilis estão disponíveis durante todo o ano nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital e no Núcleo de Assistência Henfil.

Com a chegada do ‘Julho Amarelo’, instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) busca conscientizar a população sobre o diagnóstico e o tratamento das doenças, que podem ser prevenidas por meio de vacinação, cuidados com a higiene e relações sexuais protegidas, por exemplo. Contudo, em razão da pandemia de Covid-19 e para não causar aglomerações, este trabalho tem sido realizado de forma pontual.

No Núcleo de Assistência Henfil, referência no atendimento às hepatites virais e de outras infecções sexualmente transmissíveis, a equipe tem realizado sensibilizações na sala de espera e atendido solicitações de empresas para abordagens virtuais sobre a prevenção e tratamento das hepatites virais. Segundo a coordenadora administrativa do Núcleo Henfil, Ginã Brasileira de Souza, mesmo com a pandemia a equipe tem se desdobrado para atender os pedidos de palestras, que agora estão sendo realizadas de forma virtual.

O Núcleo

Com equipe multiprofissional, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, nutricionista, farmacêutico e assistente social, o Núcleo de Assistência Henfil, localizado na quadra Arne 51 (404 Norte), atende pacientes de Palmas e de outros municípios do Tocantins. Atualmente, 168 pacientes, sendo 164 com hepatite B e quatro com hepatite C, estão em tratamento na unidade. Dos 168 pacientes, 110 são moradores de Palmas e 58 de outros municípios. Conforme Ginã, todos os pacientes são acompanhados e recebem medicação. Ela explica que o paciente com hepatite B recebe alta após seis meses de tratamento. O mesmo não ocorre com o paciente diagnosticado com hepatite C, que trata a vida inteira e faz uso de medicação de uso contínuo.

Atendimento

O atendimento no Núcleo de Assistência Henfil é realizado de forma direta ou indireta. Conforme a coordenadora Ginã de Souza, caso a pessoa tenha alguma suspeita de contaminação por um dos vírus da hepatite (A, B, C, D, e E), ela pode comparecer à sede do núcleo, onde passará pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) para a coleta e exame de sangue. O resultado sai em 15 minutos e o paciente já sai com a consulta com o especialista marcada.

Na forma indireta, o encaminhamento é realizado pelas unidades de saúde e pelo Hemocentro. Em ambos os casos, é feita nova coleta de sangue do paciente. Caso o exame dê positivo, uma consulta é agendada, novos exames são solicitados e o tratamento é iniciado.

Silenciosas

As hepatites virais, muitas vezes, são silenciosas, atingem o fígado e podem causar alterações leves a graves e até mesmo cirrose ou câncer. Contudo, especialistas afirmam que elas podem ser evitadas, tratadas e curadas. Segundo o Ministério da Saúde, a infecção pode ocorrer pelos vírus (A, B, C, D, e E) ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Quando os sintomas estão presentes, podem aparecer cansaço, febre, tontura, vômitos, olhos e pele amarelados.

Entre as condições de risco para contaminação por hepatites virais destacam-se a precariedade de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos (vírus A e E); a prática de sexo desprotegido ou compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam e transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação (vírus B, C e D).

Atualmente, as hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B, C que, com exceção do vírus C, possuem vacina. Apenas os vírus B e C são considerados sexualmente transmissíveis.

As hepatites são uma inflamação do fígado. Os sintomas nem sempre são aparentes, mas podem se manifestar na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

A data

A data de 28 de julho foi instituída pela Organização Mundial de Saúde como o Dia das Hepatites Virais com o objetivo de alertar a população sobre as formas de prevenção da doença, bem como seu diagnóstico e tratamento.