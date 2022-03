Eleições 2022: Nilmar Ruiz fala com “entusiasmo” de “projeto “PL” para o “Tocantins”

Redação Folha do Tocantins | Com informações do Portal CT

29/03/2022

Os tocantinenses marcaram presença no evento do Partido Liberal (PL) realizado em Brasília no domingo, 27, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Além da presença da presidente da sigla no Tocantins, Nilmar Ruiz, e do superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Homero Barreto (PL), participou também lideranças de outras siglas.

A comitiva tocantinense contou ainda com o líder de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB); o pré-candidato a governador pelo Podemos, Ronaldo Dimas – os dois são cotados para ingressar as fileiras liberais; o deputado federal Eli Borges (SD); e os prefeitos Celso Morais (MDB), de Paraíso do Tocantins, e Josi Nunes (UB), de Gurupi.

Por meio da assessoria, Nilmar Ruiz falou da organização da sigla no Tocantins para as eleições de outubro. “O PL no Tocantins reunirá a habilidade política com a competência em gestão, apresentando um grande projeto para mudar a história do nosso Estado, trazendo os avanços estratégicos, o desenvolvimento integrado, o crescimento e as oportunidades que tanto precisamos”, disse a presidente do diretório estadual do partido.

Eduardo Gomes esteve reunido com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Roberto Marinho, Nilmar Ruiz e Homero Barreto. “Nós falamos do nosso entusiasmo com o projeto do PL no Tocantins, com o senador Eduardo Gomes, Ronaldo Dimas e muitos outros companheiros, para que a retomada do desenvolvimento no nosso Estado aconteça”, disse Nilmar Ruiz, dirigente estadual da sigla por meio da assessoria.