Eleições 2022: itens sustentáveis irão compor kit de mesários

Você sabia que um simples crachá pode se tornar uma árvore? Sim, isto é possível com a ajuda da nova tecnologia do papel semente, utilizada por instituições que adotam critérios de sustentabilidade em suas aquisições. No Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) a Sustentabilidade é um valor institucional e, por esse motivo, assim como o crachá, outros itens que compõem o kit do mesário para as Eleições 2022 estão sendo adquiridos de acordo com este propósito.

Conforme a Comissão de Compras e Aquisições para as Eleições 2022, estão em fase de finalização os termos de referência para aquisição de crachás em papel semente, copos de papel e squeeze. Os itens irão compor o kit que será entregue a mais de dezesseis mil mesários do estado no ano que vem. “Essa é uma ação importante, uma inovação; e a nossa intenção é que todos os mesários e pessoas envolvidas nas eleições sejam também um difusor e promovam essa ação ambiental capitaneada pelo TRE do Tocantins nessas próximas eleições”, ressalta o coordenador da Comissão, Fernando Mendonça.

A aquisição sustentável é um dos objetivos pautados no Plano de Logística Sustentável (PLS) 2021-2026, visando a redução do gasto público e mitigação dos impactos ambientais resultantes das atividades do Tribunal.

Outras iniciativas

Reduzir, Reciclar e Reutilizar também é uma iniciativa da instituição para as Eleições 2022, por meio da padronização das artes gráficas utilizadas nas camisetas, materiais de divulgação e demais itens impressos, que agora serão confeccionados sem a logomarca referente ao pleito, permitindo o seu uso em múltiplas eleições. Além disso, foi feita a revisão dos itens licitados e não serão mais adquiridos carimbos, almofadas e tinta para carimbo, garrafas de água mineral de 500 ml, entre outros.

Isabella Raposo, servidora da Seção de Patrimônio e Almoxarifado, explica ainda que a logística para entrega dos materiais também é planejada com foco na economia de recursos. “Procuramos agregar vários tipos de objetos em uma viagem só. Além de entregar material de consumo, enviamos às zonas eleitorais itens de informática e demais objetos utilizados nas eleições o que proporciona também a economia do combustível”, diz.