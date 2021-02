Eleição define novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social em Paraíso

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) se reuniu na manhã desta sexta-feira, dia 19, para eleger os membros da próxima gestão, biênio 2021-2023. O processo se iniciou às 09 horas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação com a apresentação dos procedimentos regimentais, votação e apuração dos votos.

Hilma Mascarenhas, secretária municipal de Assistência Social e Habitação, deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu os inscritos pela disponibilidade em representarem o município junto ao Conselho. “O CMAS é muito importante porque representa a voz da sociedade dentro da gestão pública. É uma oportunidade também de acompanharem e decidirem as ações desta Secretaria”, pontuou a gestora da pasta que é coautora do primeiro Conselho Municipal de Assistência Social instalado no município, na década de 90.

Atribuições do CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social tem como principal atribuição o “controle social da política de Assistência Social. Ou seja, o Conselho tem poder de fiscalização dos recursos, planejamento e execução da rede socioassistencial”, enfatizou Eliane Carvalho, técnica social da SMASH.

As entidades eleitas nesta manhã terão o prazo, entre os dias 22 e 24, para encaminhar os nomes e documentos das pessoas que representarão a entidade dentro do Conselho e a posse está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, dia 26, às 09 da manhã na Sede da SMASH.

“A gestão do prefeito Celso Morais agradece, de antemão, todos os que se inscreveram para doarem um pouco de seu tempo e conhecimentos para prestarem esse serviço voluntário de conselheiros do CMAS”, finalizou Hilma Mascarenhas.