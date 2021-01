Educadores têm até esta segunda-feira para participar de consulta pública para elaboração do Documento Curricular do Ensino Médio

Os educadores tocantinenses têm até esta segunda-feira, 11, para participarem da 2ª Consulta Pública do Documento Curricular no Território do Tocantins, voltado à etapa final da educação básica. A construção do documento é um importante passo para a implantação do Novo Ensino Médio.

Os educadores tocantinenses podem encaminhar suas colaborações por meio dos formulários disponíveis no site da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), na página da 2ª Consulta Pública para o DCT do Ensino Médio. O Documento Curricular do Ensino Médio está organizado por área do conhecimento (Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias e Matemática).

A titular da Seduc, Adriana Aguiar, destaca a importância da participação dos educadores. “São eles que atuam diretamente com os nossos estudantes, sabem da realidade e podem participar dando as contribuições, frutos das suas experiências. Trata-se de um documento que contempla a educação dos jovens, visando ao futuro dos cidadãos no Tocantins”, aponta.

A diretora de Desenvolvimento da Educação da Seduc, Larissa Ribeiro, explica os próximos passos para a construção do documento. “As propostas serão copiladas e protocoladas no Conselho Estadual de Educação para análise técnica; depois, serão levadas ao pleno do Conselho para aprovação. Após aprovado, o documento é homologado pela titular da Seduc e passa a valer para todo o território”, pontua.

Novo Ensino Médio

O Novo Ensino Médio é uma proposta que busca consolidar, aprofundar e ampliar a formação iniciada no ensino fundamental de uma forma mais interessante, flexível, diversificada e que se conecte aos interesses dos estudantes e favoreça reflexões sobre seu projeto de vida.

O currículo redireciona o foco dos conteúdos para o desenvolvimento de competências e habilidades. Assim, além de ser executado com os estudantes, trabalha-se também o que devem saber fazer com o que aprenderam, ou seja, aperfeiçoar a capacidade de relacionar teoria e prática, estimulando, assim, o protagonismo.