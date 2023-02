“Educação não é gasto, é investimento”, diz Prof. Júnior Geo ao cobrar valorização dos professores estaduais

Por Isadora Fontes

O deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) usou a tribuna, durante sessão ordinária, na manhã desta terça-feira, 14, para destacar a importância da valorização dos professores estaduais. O parlamentar pontuou sobre a defasagem do salário da categoria no estado e ressaltou: “Uma educação de qualidade se inicia com a valorização do professor”.

Em sua fala, Geo disse que há uma baixa procura pelos cursos de licenciatura devido à desvalorização existente. “Nós vivemos hoje em uma sociedade em que o desprestígio e a ausência de estudantes para fazer uma licenciatura é enorme. Tem curso de licenciatura que, às vezes, não chega a um candidato por vaga, exatamente por ausência de prestígio, ausência de valorização, ausência de reconhecimento”, ressaltou.

O parlamentar também citou os estados do Pará e Maranhão como exemplos a seguir. “Tivemos agora no estado do Pará, um reajuste de 15% para os professores da rede estadual. O salário do professor lá vai para oito mil reais. O professor do Tocantins em final de carreira não recebe isso, geralmente. O Estado do Maranhão também é muito superior ao nosso estado nesse quesito”, disse.

Plano de Carreira

Por fim, Geo também solicitou ao secretário de Educação, o professor Fábio Pereira Vaz; e ao governador, Wanderlei Barbosa, a revisão do plano de carreira e a promoção da devida valorização da categoria para que seja possível alcançar uma educação de qualidade.

“É necessário rever os conceitos em onde fazer investimentos. Educação tem que ser vista como investimento, e não como gasto. Enquanto visualizarmos educação como gasto, ela vai continuar sendo desvalorizada”, afirmou.