Educação municipal de Gurupi é representada em grande encontro sobre Educação no Sul do País

Profissionais da Educação, professores, coordenadores, gestores, equipe diretiva das secretarias de educação, de escolas públicas e privadas fazem parte do público-alvo do encontro educacional ‘Educação para TransformAção’ que vem sendo realizado desde de terça-feira, 19, em Gramado (RS). Para representar a Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) marcam presença no Centro de Exposições Expogramado o gestor da pasta, Secretário Davi Abrantes, a Diretora de Gestão Pedagógica, Marquilia Resplandes, e o Diretor de Apoio às Escolas e ao Estudante, Altieres Ribeiro.

Este que é considerado o maior Encontro Educacional do Sul do País, tem como tema Educação Disruptiva: Pilares de uma Escola que Acolhe, Supera, Inova e Transforma. O objetivo dos organizadores é promover durante três dias de programação um amplo debate sobre o papel da educação na transformação da sociedade, principalmente diante do cenário da pandemia da Covid-19 que exigiu adaptações de métodos educacionais. “O foco principal é discutir a educação disruptiva e suas propostas de inovações tecnológicas e metodológicas como alternativa para superar as dificuldades enfrentadas pelo modelo tradicional de educação, de tal forma que venha aperfeiçoar o que já existe”, explicou a Diretora de Gestão Pedagógica da SEMEG, Marquilia Resplandes.

Ainda segundo Marquilia o evento vai contribuir como uma bagagem enriquecedora de conhecimentos. “As discussões e provocações do Congresso podem levar os gestores da rede municipal de Educação de Gurupi a pensar sobre as possibilidades de solução para as problemáticas oriundas do período pandêmico e as que a rede já enfrentava mesmo antes, tais como a não adesão às tecnologias da informação e comunicação como recurso didático, dificuldades de aprendizagem, exclusão digital, evasão, entre outros”, disse.