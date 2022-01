Educação inicia renovação de matrículas; aulas começam em fevereiro

Texto: Secom

A renovação das matrículas dos estudantes que concluíram o ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino iniciou nesta segunda-feira, 3. Essa é a primeira etapa do cronograma para o ano letivo de 2022. As aulas estão previstas para começar no dia 1º de fevereiro.

Para efetuar a renovação das matrículas os estudantes (maiores de 18 anos), pais ou responsáveis devem procurar a unidade de ensino em que o aluno estava matriculado no ano anterior munido da carteira de vacinação do aluno atualizada. O prazo final para efetivação desse procedimento é o dia 7 de janeiro.

Qualquer tipo de dúvidas relacionadas ao procedimento de renovação de matrículas e referentes às próximas etapas do cronograma para realização dos estudos na rede estadual podem ser esclarecidas por meio de ligação gratuita para o seguinte número de telefone: 0800-0635050.

Cronograma

3 a 7 de janeiro – Renovação da matrícula para estudantes veteranos

10 a 12 de janeiro – Transferência automática dos estudantes da rede municipal e estadual

13 e 14 de janeiro – Confirmação da matrícula dos estudantes de Transferência Automática

17 a 19 de janeiro – Pré-Matrícula dos estudantes novatos

26 a 28 de janeiro – Confirmação da matrícula dos estudantes novatos (presencialmente)

Atividades Pedagógicas

Antes das aulas começarem, acontece o retorno pedagógico de todas as unidades de ensino, no dia 17 de janeiro, com a realização da formação para as equipes escolares. Na semana seguinte, de 24 a 28, ocorre o planejamento interno e alinhamento do Plano Político Pedagógico (PPP) das escolas.