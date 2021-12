Educação de Porto Nacional realiza processo seletivo para escolha de Gestor e Supervisor Escolar

Texto: Secom

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará nesta quarta-feira, 22, das 7h30 às 16h30, a votação para a escolha de Gestores e Supervisores das unidades escolares do município. O processo seletivo acontece em todas as escolas urbanas e do campo, onde o candidato a Gestor ou Supervisor Escolar disputa a vaga. A eleição acontecerá de forma presencial por meio dos pais de alunos menores de 16 anos, alunos com idade igual ou superior a 16 anos e profissionais da educação.

Para o cargo, o concorrente deverá preencher todos os requisitos contidos aqui no Edital nº 01/2021 da Secretaria Municipal da Educação. O mandato de Gestor da Rede Pública Municipal e Supervisor Educacional, terá duração de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, podendo ser reeleito de acordo com a Lei Orgânica Municipal.

Para maiores informações sobre o processo seletivo, o candidato deverá entrar em contato com a Comissão Municipal por meio do telefone (63) 3363-3421.