Educação de Palmas premia participantes da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa

A Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed) realizou na manhã desta segunda-feira, 08, uma cerimônia de premiação para homenagear como forma de incentivo e reconhecimento, os educadores e alunos que representaram o município na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Durante a cerimônia realizada na Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, foram premiados os professores das unidades escolares que tiveram seus relatos de práticas selecionados na Etapa Municipal da OLP.

Os participantes receberam certificados, medalhas, kits de livros literários, entre outros presentes. Além desses prêmios, a professora da Escola Municipal Beatriz Rodrigues, Eula Paula de Matos Ferreira Silva, recebeu também um troféu por representar a rede municipal na semifinal da Olimpíada com o relato de prática ‘A Arte de contar histórias e o gênero Memórias Literárias’, que foi produzido junto às turmas do 6º ano da unidade escolar.

Para a professora Eula Paula, mesmo não tendo o seu relato de prática selecionado para a etapa final da OLP, o trabalho realizado valeu a pena. “Essa premiação serviu para mostrar que o nosso trabalho está sendo visto e reconhecido. Essa conquista não é só minha, nem dos meus alunos, é uma conquista do Município.”

Segundo a educadora, a semana que ela e sua turma passaram em formação on-line durante a semifinal da olimpíada foi muito rica em aprendizado, onde puderam participar de diversos cursos que contribuíram muito para o crescimento de todos.

Educadores homenageados

Professora Marilene Espindola Santana – Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda.

Professora Elsafan Pereira de Sá – ETI Anísio Spínola Teixeira.

Professora Eula Paula de Matos Ferreira – Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva.

Professora Marilene Soares dos Santos Lima – Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar.

OLP

A Olimpíada de Língua Portuguesa reconhece o trabalho de professores e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil. O concurso, em sua sétima edição, é uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC e visa apoiar os professores no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita.