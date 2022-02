Educação de Araguaína adia início das aulas para dia 7 de fevereiro

Texto: Secom/Prefeitura de Araguaína

As aulas da Rede Municipal de Ensino que estavam previstas para retornarem no dia 1º, próxima terça-feira, foram adiadas para o dia 7 de fevereiro, após servidores da Secretaria da Educação testarem positivo para a covid-19. O afastamento dos profissionais, no período que antecedeu o retorno às aulas, impossibilitou que os processos de modulação e contratação dos novos professores efetivos e de lotação fossem executados em tempo hábil.

Após o retorno dos servidores, o ensino vai continuar no formato presencial, seguindo todos os protocolos de prevenção da covid-19, como higienização, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e todas as unidades passaram por um processo de desinfecção.

De acordo com a diretora de Ensino Fundamental de Araguaína, outras ações estão sendo tomadas com objetivo de ofertar um ambiente seguro. “As aulas serão 100% presencial, seguindo ao decreto municipal. Estamos em contato, diariamente, com os nossos profissionais da educação e o comitê de crise, para que o retorno das atividades seja seguro e os pais fiquem tranquilos em deixar seus filhos nas escolas”, explicou a secretária da Educação de Araguaína, Elizângela Moura.

O protocolo de segurança irá começar na recepção dos alunos que terão a temperatura corporal aferida na entrada da unidade e os que apresentarem mais de 37,5º deverão ser encaminhados de volta à residência para que a família procure assistência médica. Também não será permitida a permanência de crianças e adultos com sintomas gripais.

Vagas abertas

A Rede Municipal de Ensino tem capacidade para atender 25 mil alunos, até o momento 19 mil vagas foram preenchidas nesse primeiro semestre de 2022. ”Nós ainda temos vagas nas nossas instituições, talvez a que o pai queira não tenha, nesse caso a orientação é que procure a escola mais próxima ”, afirmou a diretora de Ensino Fundamental de Araguaína, Marcelia Pereira.

Abertura do ano letivo

A Secretaria de Educação de Araguaína, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), irá realizar nesta segunda-feira, 31, o evento on-line de Lançamento do Ano Letivo de 2022.

Duas palestras, com os temas “A Reinvenção do Profissional de Educação” e “Um olhar para as competências socioemocionais: acolher e cuidar de quem cuida de tantos”, serão transmitidas ao vivo e gratuitamente no canal do YouTube da Diretoria de Formação Continuada da SEMED: https://youtu.be/n8qvdJY38B0, das 8 às 11 horas. Para participar do evento, é necessário realizar a inscrição por meio do link: https://forms.office.com/r/ARwzf6QMZ5 .

Projeto de extensão Reciclarte

A Reciclarte (Escola de Artes de Araguaína Raimundo Paulino) está implantando o projeto de extensão Sub Núcleo, no Setor Morada do Sol 2, no prédio da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Monte Sinai. Neste domingo, dia 30, será realizado no local um culto de lançamento, com apresentação da Banda de Música Reciclarte, às 19h30.

O objetivo do Sub Núcleo Reciclarte é atender o público que não tem condições de frequentar a sede da instituição, localizada no Setor Maracanã. Serão ofertadas aulas de música, reaproveitamento de resíduos sólidos (material de descarte) e algumas atividades de geração de renda.