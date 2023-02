Eduardo Mantoan toma posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa

O deputado eleito para a 10ª Legislatura da Aleto, Eduardo Mantoan (PSDB) tomou posse na manhã deste dia 1º de fevereiro. A solenidade foi realizada no plenário nas presenças do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do vice-governador, Laurez Moreira, da prefeita de Palmas e esposa do deputado, Cinthia Ribeiro, de prefeitos, vereadores, autoridades e líderes comunitários de diversas cidades do Estado.

Acompanhado dos filhos, Vittorio e João Antônio, familiares e amigos, Mantoan chega à Assembleia Legislativa do Tocantins para exercer o seu primeiro mandato de deputado estadual. “O meu sentimento é de gratidão a Deus por ter me confiado esta missão, à minha família e aos tocantinenses. Gostaria de agradecer, em especial, ao meu pai Rangel, que partiu há 11 dias, deixando um legado de fé e honestidade. Legado este que irei dar continuidade pelo desenvolvimento do Tocantins e pelo compromisso que reafirmo com o povo do nosso Estado”.

Usando uma abotoadura do pai, durante o juramento o deputado se emocionou ao mencionar a família. “ Pelo meu pai Rangel, pelos meus filhos, por minha esposa, pelo meu Deus, por Palmas e pelo Tocantins, assim eu prometo”.

Convidado de honra de Mantoan, o governador José Wilson Siqueira Campos, enviou como representante, Lívia Angélica Siqueira de Abreu Querido, e fez questão de agradecer nominalmente ao deputado. “ Gostaria de destacar o nome do deputado Eduardo Mantoan para dizer que esta décima legislatura mostra a evolução e o aprimoramento das ordens democráticas do Tocantins”.

Eleição da Mesa Diretora

Logo após a posse dos 24 deputados estaduais, foi realizada a eleição da nova mesa diretora da Aleto para o biênio 2023-2025, que terá o deputado Amélio Cayres na presidência. Em seguida, na segunda sessão extraordinária, foi a vez da escolha da mesa diretora para o 2º biênio 2025-2026, cuja presidência será exercida pelo deputado Léo Barbosa, eleito por unanimidade, e o deputado Mantoan fará parte como 2º secretário.

Histórico de Mantoan

A história de Eduardo Mantoan com o exercício da boa política, que ouve e é próxima da população, vem de berço. Nascido no Norte do Paraná, filho de Rangel Baioni e Marlene Ribeiro, Mantoan tem na família referências de gestores honestos e admirados pelo povo, como seu avô Liberto Mantoan e os tios Waldyr e Irondi Pugliesi. Aos 25 anos, Mantoan chegou ao Tocantins para exercer a advocacia e com a promessa de Deus no coração. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela UEL, cursou MBA em Liderança e Formação de Gestores pela UFT.

Mantoan ocupou vários cargos públicos no Estado, com passagens pelo Senado Federal; Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO); pela Secretaria Estadual de Indústria e Comércio; pelo SEBRAE/TO; Chefia de gabinete no Governo do Tocantins; Gerente Estadual da GEAP – Autogestão em Saúde; pela Secretaria Municipal Extraordinário de Assuntos Estratégicos, Projetos, Captação de Recursos e Energias Sustentáveis da Prefeitura de Palmas; Secretaria de Governo e Relações Institucionais na Prefeitura de Palmas; Câmara Municipal e Procon da capital.

Foi aqui também em solo tocantinense, que o deputado foi consagrado a pastor e formou a família que sempre sonhou ao lado de Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas. E é com o apoio desta mulher forte e dos filhos, Vittorio e João Antônio, que Mantoan está pronto para representar bem todos os tocantinenses nesta Casa de Leis.