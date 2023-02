Edital de apoio a blocos de Carnaval na Capital tem 39 inscritos

A Prefeitura de Palmas recebeu 39 inscrições para o edital de apoio aos blocos de Carnaval de rua da Capital. A Fundação Cultural de Palmas (FCP) premiará 15 blocos de rua que cumprirem os requisitos do edital, com R$ 15 mil. As inscrições iniciaram no mesmo dia que o edital foi publicado, 30 de janeiro. O prazo para inscrição foi encerrado na quarta-feira, 8, e o resultado final com a convocação para a entrega de documentação obrigatória e assinatura de termos será a partir do dia 16 de fevereiro.

Conforme o edital, o apoio/prêmio será concedido para blocos, bandas, fanfarras, cordões, cortejo ou afoxés reunindo integrantes não remunerados, acompanhados de músicos contratados ou não, em formato de banda, conjunto musical, bateria ou orquestra, som mecânico que desfilam em determinado circuito de rua da cidade, de forma organizada, trajando figurinos e/ou apenas acompanhando um tema específico, cantando e/ou dançando.

Receberão o apoio as 15 primeiras inscrições que fizerem a solicitação junto ao Resolve Palmas, cumprirem os requisitos do edital e forem autorizados pela Comissão de Análise e Deliberação de Autorizações de Uso que enviará os dados para a FCP.

“Após a avaliação da Comissão de Análise e Deliberação de Autorizações de Uso, os dados dos blocos que cumpriram os requisitos serão enviados para a Fundação Cultural de Palmas que convocará os responsáveis daqueles que foram selecionados”, reforça o presidente da FCP, Giovanni Assis.