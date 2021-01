É Pra Já realiza mais de 200 mil atendimentos em 2020

Os serviços de atendimento ao cidadão, oferecidos pelas Unidades do É Pra Já, em Gurupi e Araguaína, encerraram o ano de 2020, com mais de 200 mil atendimentos realizados, mesmo com a redução e a adaptação dos atendimentos às medidas de segurança para prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus.

De acordo com o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, a Secretaria de Estado da Administração (Secad) vem desenvolvendo um esforço para potencializar o atendimento ao cidadão e buscar soluções diante desta nova realidade. “Além da revitalização das unidades, a ampliação dos serviços nas plataformas digitais é outro importante passo de modernização para assegurar o aperfeiçoamento do atendimento aos tocantinenses e controlar a propagação da Covid-19. Sabemos da importância deste programa, que descentraliza os serviços para outras regiões do Estado”, frisa.

A fim de evitar filas e aglomerações, desde o início da pandemia, os atendimentos, no É Pra Já, estão sendo realizados via sistema de agendamento, garantindo assim a segurança de atendentes e dos usuários. “Mesmo com o agendamento, garantimos a continuidade dos atendimentos e este número é o reflexo do nosso esforço para nos adaptar a este modelo de trabalho”, afirma o superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão Reginaldo Pereira.

Para otimizar o atendimento, as Unidades também passaram por uma modernização, por meio da readequação do layout, para melhor distribuição dos guichês, respeitando o distanciamento e a segurança. Além disso, também foram implementadas a nova sinalização e a nova identidade visual.

É Pra Já

O Programa de Atendimento Rápido ao Cidadão é um projeto criado, em março de 2008, gerido pela Secretaria de Estado da Administração, que oferece mais de 200 serviços à população de forma gratuita.

O horário de atendimento do É Pra Já de Araguaína e Gurupi é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas; e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Os agendamentos podem ser realizados por meio do link: https://sga.to.gov.br/sga/agendamento-externo/login/index.xhtml.

Araguaína – Av. Cônego João Lima, nº 470, Quadra 03;

Gurupi – Rua Presidente Juscelino Kubitschek, n°1353, Quadra 25, Lote 11.