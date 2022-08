Duplicação da TO-050, entre Porto Nacional e Palmas, é prioridade no projeto de Carlesse ao Senado

Por Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins

O candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) visitou empresários do município de Porto Nacional nessa sexta-feira, 12, para apresentar seu projeto de candidatura e ouvir as demandas de representantes de diversos segmentos.

Na ocasião, Carlesse falou sobre as obras e investimentos que destinou ao município quando foi Governador do Estado, dentre eles, a construção da nova ponte, a reconstrução das rodovias estaduais TO-070 e TO-255, nos trechos que ligam Porto a Brejinho de Nazaré e Porto a Monte do Carmo, respectivamente; além da reforma do hospital regional para instalação de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender aos pacientes durante a pandemia do Coronavírus.

“Os leitos de UTI eram um sonho da população, esperados desde a criação do Estado, e nós implantamos. Na pandemia, trabalhamos com responsabilidade para não construir hospitais de tenda. Fizemos estruturas permanentes, que continuam a atender a população”, destacou.

Duplicação da TO-050



Como senador, seu projeto prioritário para o município é assegurar a duplicação da TO-050, entre Porto Nacional e Palmas. “A população e Porto sabe que quando eu faço um compromisso, eu cumpro. Falei que ia fazer a ponte de Porto Nacional, arrumei os recursos, comecei a obra e deixei o dinheiro em caixa para terminar. Por isso, eu sou o único que tem condições de fazer o compromisso de, quando estiver no Senado, colocar os recursos para duplicar essa rodovia que liga Palmas a Porto”, frisou Carlesse.

Ponte

Ao falar com os portuenses, Carlesse lembrou sua motivação para construir a nova ponte do município. “Essa ponte atual me incomodava, porque ela estava condenada, não tinha condições, podia acontecer um acidente a qualquer momento. Iniciamos a obra com recurso do Estado, em torno de R$ 20 milhões, que era a contrapartida do financiamento que nós tínhamos feito”, destacou.

O financiamento, destacou Carlesse, resultou da credibilidade que o Estado havia conquistado com o trabalho que sua gestão executou nos primeiros anos de Governo. “A gente conseguiu um financiamento de R$ 150 milhões. Esse dinheiro está na conta, disponível para fazer a construção da nova ponte”. Para ele, nada justifica o fato de a obra se encontrar praticamente paralisada neste momento. “Se nós tivéssemos no mandato, ela seria inaugurada agora em dezembro”, assegurou.