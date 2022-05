Dulce Miranda destina R$ 429,7 mil para construção de ginásio de esporte em São Bento

“A liberação dessa emenda da deputada Dulce Miranda levará muitos benefícios ao nosso município. É muito importante o objeto desse convênio porque a cidade não tem nenhum ginásio de esporte e estamos muito felizes com esta verba. A parlamentar pode ter certeza de que ela continuará tendo o apoio e respaldo que sempre teve na nossa cidade”, com essas palavras, o prefeito de São Bento do Tocantins, Paulo Wanderson de Sousa Damasceno, agradeceu Dulce Miranda por um repasse de R$ 429.750,00 nesta terça-feira, 10, para a construção do espaço esportivo.

Em sua fala, a deputada Dulce Miranda disse que todos os 139 municípios do Estado recebem a atenção dela, uma vez que seu mandato é municipalista e que o foco de suas ações são sempre as pessoas, pois os benefícios devem chegar a cidadão por meio do seu trabalho.

Para além dessa emenda paga nesta terça-feira, estão empenhados para São Bento R$1.910.000,00 destinados à adequação de estradas vicinais e mais R$390.000,00 para a construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“Estes são os recursos que irão entrar, mas já enviei à São Bento repasses para calçamentos de ruas e avenidas, construção do campo de futebol, compra de uma van e custeio PAB”, reforçou Dulce Miranda, totalizando um aporte de R$1,73 mil que, se acrescidos destes para o ginásio, somam cerca de R$1.500.000,00. Entre emendas pagas e empenhas, o município, de cerca de sete mil habitantes, recebeu de 2017 até o momento, R$3.800,000,00.