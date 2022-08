Duda Beat faz encerramento da Semana Municipal da Juventude

Por Ascom/Prefeitura

A cantora e compositora Duda Beat volta a Palmas para apresentar o show da nova turnê, ‘On Tour’, no domingo, 14, no Ginásio Ayrton Senna, às 21 horas, no encerramento da Semana Municipal da Juventude, que também tem como atrações a Batalha de Rima, Dj Fran e a cantora Malusa.

Duda apresentará as músicas do disco ‘Te amo lá fora’, lançado em 2021, que inclui faixas como ‘Meu Pisêro’ e ‘Nem um pouquinho’, bem como os hits repaginados do primeiro álbum, ‘Sinto Muito’, como ‘Bixinho’ e ‘Bolo de rolo’, além das músicas mais aclamadas da cantora. O novo single, ‘Dar uma deitchada’, também deve marcar presença na nova apresentação.

Espetáculo

A parte visual do espetáculo aposta no conceitual e traz uma narrativa mais sombria. A luz e a cenografia estão muito integradas com a parte musical nessa nova turnê. Além de viajar o Brasil todo com a turnê, a artista já apresentou o ‘Duda Beat On Tour’ na Europa, onde seis países puderam contemplar a nova fase da cantora. Duda Beat também se prepara para sua apresentação no Rock In Rio em setembro.

Encerramento

Na programação de encerramento da Semana da Juventude consta ainda a Batalha de Rimas com premiação em dinheiro e troféus, tendo vencedores escolhidos pelo júri técnico formado por profissionais do hip hop. E ainda a apresentação da cantora Malusa, que também é compositora. Residente em Palmas há cerca de 22 anos, a artista tem no seu repertório MPB, pop rock e samba rock, e atua em apresentações em bares, festas particulares, eventos corporativos, entre outros.

A Semana Municipal da Juventude de Palmas teve programação pautada em três eixos: empreendedorismo, políticas públicas e cultura. A proposta foi de despertar no jovem palmense o interesse por um desenvolvimento integral de suas potencialidades.