Dr. Maurício Nauar se reúne com moradores e líderes em Conceição do Tocantins

Neste sábado, 30, o pré-candidato a deputado estadual, Dr. Maurício Nauar (PDT), visitou a região Sudeste do Tocantins, em busca de fortalecer sua pré-campanha. Na oportunidade visitou moradores e lideranças do município de Conceição do Tocantins, conversando sobre seus projetos e ouvindo sobre as principais necessidades da região.

“Na caminhada da campanha de pré-candidato a deputado estadual, estive reunido com líderes da cidade de Conceição do Tocantins, conversando sobre o nosso projeto de levar aos tocantinenses, melhorias para o Estado. Estamos cada vez mais empenhados no crescimento desse projeto. Vamos juntos”, disse Dr. Maurício sobre a agenda, que finalizou no município de Jaú do Tocantins, na região Sul do Estado, onde também visitou moradores e lideranças locais.

