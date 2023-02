Doze unidades estão cadastradas no Programa Restaurante Popular para fornecer alimentação

Os usuários do Programa Restaurante Popular da Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), passam a dispor a partir desta quarta-feira, 8, de 12 estabelecimentos credenciados para o fornecimento de alimentação no formato ‘prato feito’ ao preço de R$ 3,00. A assinatura de quatro novos contratos aconteceu no gabinete da Sedes, onde a titular da pasta, Adriana Aguiar, recebeu os empresários para oficializar a adesão. Trata-se dos restaurantes Fogão Nativo, na Arse 101 (1004 Sul, Alameda 14, Lote 38); Sabor da Roça, em Taquaralto (Av. Francisco Galvão, Qd. 41, Lote 11); Sabor Caipira, no Jardim Aureny I (Av. Tocantins, próximo à Feira Coberta); e Aquino Restaurante, na Arse 91 (904 Sul, Av. LO 21, Lote 03).

Os estabelecimentos estão habilitados para fornecer entre 50 e 1000 refeições por dia, sendo que cada usuário cadastrado no sistema tem direito a uma refeição por dia.

Durante a assinatura, a secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, apresentou todos os detalhes e ressaltou a necessidade de cumprir todas as normativas do Programa Restaurante Popular, bem como sobre o sucesso que tem sido o projeto. “Já fomos contatados por estados como Recife e Bahia para informar sobre o programa. E nos parece que será um caminho sem volta, tamanho o sucesso, precisaremos manter o programa, porque incentiva a economia, e concorrência gera qualidade”, disse.

A empresária Júlia Milene Gomes, proprietária do Restaurante Fogão Nativo, foi audaciosa e cadastrou-se para fornecer até 1000 refeições por dia. Segundo ela, o programa veio em boa hora. “Tivemos o investimento da abertura do restaurante há cerca de 7 meses, e vimos a oportunidade de retornar esse investimento. Foi uma mão na roda”, empolgou.

Benefício

Para ter acesso à alimentação ao preço popular de R$ 3,00, o cidadão precisa estar inscrito no CadÚnico, e efetivar o cadastro junto ao programa Restaurante Popular, para isso, deve apresentar documento oficial com foto, CPF e o Número de Identificação Social (NIS), em um dos diversos pontos de cadastramento, disponibilizados pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), conforme lista abaixo

Confira abaixo a lista de locais para inscrição:

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Avenida LO-01, ACSE I (104 S), Conjunto 4, Lote 34, no Plano Diretor Sul

Resolve Palmas Região Sul (Taquaralto)

Quadra 31, Rua 11, Lotes 1, 18, Taquaralto, no Antigo Shopping da Cidadania

Resolve Palmas Centro (Avenida JK)

ACSE 1 (104 S), Av. JK, Conjunto 01, n° 120 – Plano Diretor Sul

Resolve Palmas Capim Dourado Shopping

Avenida JK, Arno 13 (107 N), Lote 1

Cras 407 Norte

Arno 43 (407 N), Alameda 1, Lote 17, Plano Diretor Norte

Cras Krahô

Arse 131 (1304 S), Rua 8, QI 6, APM 23

Cras Karajá I

Jardim Aureny III, Quadra 151 A, Rua 30, Lote 16

Cras Morada do Sol

Avenida dos Navegantes APM 12, Setor Morada do Sol II no Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU)

Cras Karajá II

Setor Santa Bárbara Rua 10 APM 16

Cras Taquaruçu

Quadra 29, Rua 04, Lote 08

Cras Xerente

Setor Jardim Taquari Av. LO 15, T. 21, ATM 45

Onde almoçar – Lista de restaurantes cadastrados no programa Restaurante Popular

Quintal Restaurante

Quadra ACSO 1 (103 Sul), Rua SO 1, Lote 43, Conjunto 2 (perto da Praça dos Girassóis)

Restaurante Route Hamburgueria

Localizado na Quadra ACSO 50 (501 Sul), Avenida Teotônio Segurado, Lote 18, salas 1 e 2

Restaurante Império do Sabor

Rua 16, Quadra 08, Lote 24, casa 01, em Taquaralto

Oxente Restaurante e Chopperia

Taquaralto: Quadra 34, Rua 11, Lote 2-A, sala 1 e 2 (em frente ao Restaurante Comunitário Sul)

Tucunaré no Envelope

Quadra Arse 51 (504 Sul), Av. LO 11, Lote 24, sala 1 (Avenida de acesso ao Parque Cesamar)

Restaurante Dona Sonia

201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Lote 8 (em frente ao Ambulatório do HGP)

Restaurante Requinte

Quadra Arse 102 (1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01 (próximo ao Supermercado Viana)

BBQ do Lobo

Quadra Arse 72 (706 Sul), Alameda 2, Lote 50

Fogão Nativo

Arse 101 (1004 Sul), Alameda 14, Lote 38

Sabor da Roça

Av. Francisco Galvão, Qd. 41, Lote 11 – Taquaralto

Sabor Caipira

Av. Tocantins, próximo à Feira Coberta no Jardim Aureny I

Aquino Restaurante

Arse 91 (904 Sul), Av. LO 21, Lote 3