Dorinha fala de sua trajetória, do amor pelos pais e seu trabalho pelos Tocantinenses; assista o vídeo narrado em cordel

Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Folha do Tocantins

Na manhã desta sexta-feira 11, a deputada federal Dorinha, publicou dois vídeos na sua página do facebook, um enumerado de ‘primeiro capítulo”, contando a primeira parte de sua trajetória, em forma de cordel. Na próxima semana outros episódios serão publicados dando sequência a história da parlamentar. No segundo vídeo a deputada responde a perguntas.

Confira o segundo vídeo e as respostas:

Quem é Dorinha?

“Dorinha, é um mulher, mãe, professora e acima de tudo, alguém que quer fazer a diferença na vida das pessoas”

Mãe e o Pai

“Minha mãe ficou órfão com oito anos, ela foi criada por uma Tia, por uma irmã dela. Uma tia minha”

“Meu Pai morou na roça, veio com 17 anos para cidade. Eu senti muito quando meu pai adoeceu com quarenta e poucos anos. Ele teve diabetes. A gente teve que se reorganizar dentro das nossas economias. Eu vi muito a dor de meu pai, de ter de repente ter a vida mudada, apesar de todo trabalho que ele continuava, e a gente não soube lidar nem com a doença. Tanto que meu pai morreu com 48 anos”.

Ligação com o Pai

“Minha ligação com meu pai, foi muito grande. É aquela coisa de uma pessoa que nunca me deixou de castigo, que nunca me deu uma palmada, mas ao mesmo tempo a vontade de nunca decepcionar, é muito grande. Até hoje, tudo que estou fazendo em minha vida, eu penso se eles iriam ficar satisfeito ou com vergonha, do que estou fazendo. Eu falo sempre que foi assim, meio pegada, aquela pinçada. Para ter essas muitas oportunidades de ser útil, de fazer a diferença.”

Sonho

“Eu sonho muito, é ter netos, lógico, então é meu sonho, eu sonho muito em poder contribuir com meu Estado, porque eu conheço cada pedacinho do Tocantins”

História de Dorinha

A professora Dorinha tem história.

Vou mostrar para você, ela é mulher de fibra.

Compromisso é pra valer.

Na família, seu embasamento.

Sua mãe foi professora, diretora e exemplo.

Seu pai, verdadeiro educador.

Uma pena muito cedo nos deixou.

E Dorinha o seguiu, honrando seu ensinamento.

Foi em busca de seu sonho, atrás do conhecimento.

Ela foi para Arraias, onde o sonho no Tocantins começou.

Sua grande missão nasceu e a universidade floresceu.

Trabalho reconhecido, Secretária da Educação se tornou.

Ensino de qualidade. Em dez anos tudo ela mudou.

Hoje é professora, é deputada federal e seu trabalho ampliou.

Não é só educação, recursos para saúde, segurança e tantos outros.

Mas nenhum bilhão ela levou.

Dorinha caminha adiante, para um dia alcançar.

O que vê lá na frente e que ainda pode melhorar.