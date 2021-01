Dois vereadores quilombolas tomam posse para representar Porto Alegre na Câmara

Porto Alegre do Tocantins vivenciou na manhã desta sexta-feira, 01, um fato que ficará marcado em sua história política. Pela primeira vez, dois vereadores quilombolas tomaram posse para representar a comunidade portoalegrense na Câmara Municipal.

Representantes das comunidades “Laginha e São Joaquim”, Neuzair Ferreira dos Santos Alves e Joana Ribeiro de Deus, ambos do PL, vão ocupar duas, das nove cadeiras do Legislativo Municipal de Porto Alegre do Tocantins.

A cerimônia de posse aconteceu pela manhã, na sede do poder legislativo municipal, onde também foram empossados o prefeito reeleito, Rennan Cerqueira (PL), vice-prefeita, Edvam Nepomuceno (PSD) e demais vereadores. “Um momento único para o povo quilombola. Um resultado que nos fortalece, que revela a força e a união do nosso povo. Sempre busquei defender os interesses da nossa comunidade e hoje, quebramos um paradigma, entramos para a política para dar voz às comunidades negras”, destacou o vereador Neuzair.

Emocionada, Joana Ribeiro de Deus falou sobre a representatividade do seu povo. “As comunidades, as culturas, precisam se unir, para serem respeitadas e demonstrarem sua força, seu valor. Estou muito feliz pela confiança que recebemos e juntos vamos trabalhar pelos direitos, pela igualdade”, concluiu.

Em seu discurso, o prefeito Rennan Cerqueira falou sobre o fato histórico na política da cidade. “Dona Joana hoje é um exemplo de empoderamento, de força e resistência. Ela e nosso amigo Neuzair hoje, demonstram também que é possível conquistar espaços quando se tem uma comunidade unida. Será um prazer trabalhar ao lado destes dois e em parceria contribuir ainda mais com o desenvolvimento de suas comunidades”, frisou o prefeito, parabenizando os demais parlamentares. “Um dia de felicidade para Porto Alegre do Tocantins, onde tomaram posse seus representantes do executivo e legislativo municipal. Parabenizo os vereadores e afirmo que ao lado da nossa vice-prefeita, vamos dar continuidade ao progresso da nossa cidade”, finalizou Rennan Cerqueira.

T1 Notícias e Ascom Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins