Documentário sobre o rap palmense estreia neste domingo no Cine Cultura

‘Arte Rima’ apresenta as batalhas e as conquistas dos artistas independentes de Palmas, onde os jovens da Capital falam sobre a importância da cultura do hip hop na cidade. Produzido por Karla Pinheiro, o documentário é um produto do Edital de Curtas do Canal Futura e estreia neste domingo, 9 de outubro, às 19 horas, no Cine Cultura.

Um dos assuntos abordados no documentário é a batalha de rima, evento da comunidade do rap que reúne moradores das periferias e reforça entre eles a luta contra o preconceito e as mazelas sociais, além de disseminar a arte e a cultura.

Para assistir à estreia é necessário apenas levar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo. As arrecadações serão doadas para o Projeto42, organização sociocultural que tem como objetivo usar a arte e a cultura do hip hop para transformar a comunidade. A história do Projeto42 é contada no documentário e mostra como suas ações permitem que a realidade de crianças e famílias que passam necessidade sejam mudadas.

Karla Pinheiro

Karla tem 23 anos e é estudante de Engenharia Elétrica, ela conta como foi a produção do documentário: “Gosto muito dessa parte artística e cultural e quando fui contemplada pelo edital do Futura, quis fazer algo importante que a galera ainda não havia feito aqui em Palmas. Me inscrevi sem pretensão alguma e fui uma das 30 pessoas selecionadas. Recebi uma verba para custos de produção e assim consegui investir em alguns equipamentos e também contratar mais duas pessoas. Hoje estamos aqui organizando a pré estreia, eu jamais imaginei que fosse chegar tão longe’’.

A jovem diretora conta ainda como adentrou no mundo do audiovisual. “Comecei a trabalhar com audiovisual em 2020, na época das eleições. Lá dentro conheci pessoas como a Kecia Garcia e o Gustavo Carvalho, grandes produtores aqui de Palmas que me influenciaram muito. Então comecei a produzir de graça para alguns amigos músicos e hoje minha grande paixão com certeza é o audiovisual”, concluiu.

Ficha técnica

Trilha sonora: Arthur Lunar

Designer gráfico: Wellis Raik

Coprodutor: Thais Souza – Pássaro Produções

Diretor de fotografia: Thais Souza

Produção executiva: Karla Daniela Pinheiro Campos

Roteiro: Arthur Lunar, Karla Daniela P. Campos E Thais Souza

Produzido por: Duna Produções

Dirigido por: Karla Daniela Pinheiro Campos

Entrevistados:

Arthur Lunar

Gustavo Renovato

Keiciane Carneiro

Suzanna Cristina

Regis Rodrigues

Gabriel Queiroz