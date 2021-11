Doação de mudas pela FMA busca aproximar cidadão e meio ambiente

Ter uma vida mais próxima à natureza, mesmo vivendo em um ambiente urbano, é possível e para isso a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) dá uma mãozinha à população por meio da doação de mudas de árvores, frutíferas e típicas do cerrado.

A ideia é incentivar o cidadão à prática do plantio espontâneo, contribuindo assim para a recomposição da flora nativa da região, onde hoje está instalada a Capital. As mudas doadas são produzidas no Viveiro Municipal – Horto Florestal, que é mantido pela FMA.

Além da doação direta, a produção de mudas atende também os programas de arborização, reflorestamento, recuperação de nascentes e olhos d’água do município. Entre os programas atendidos destaca-se o ‘MudaClima’, que tem entre seus objetivos contribuir para melhoria do clima e conforto urbano de Palmas.

As mudas disponíveis atualmente para doação são das espécies Oiti, Marmelada, Sete Copas, Fava de Bolota, Ipê e Guapeva.

Procedimentos

A doação de mudas à população foi normatizada pela Fundação de Meio Ambiente, por meio da Portaria FMA 003/2021, que pode ser conferida nesta edição do Diário Oficial do Município.

Serão disponibilizadas até cinco mudas por moradores das áreas urbanas e até dez mudas para áreas rurais. Em ambos os casos será necessária a comprovação de endereço.

As mudas podem ser retiradas no Viveiro Municipal (Horto Florestal) de Palmas, localizado na AVSO 40, Avenida LO-09, esquina com Avenida Teotônio Segurado. A cada dia serão atendidos pedidos de até dez pessoas obedecendo à ordem de chegada.

Quantidade

Em caso de interesse por uma quantidade de mudas maior que a estipulada, deverá ser elaborada solicitação oficial, encaminhada à presidência da FMA, justificando a destinação que será dada às plantas e informando o local do plantio.

Também é admitida a troca de mudas de árvores por insumos que se relacionam diretamente com as atividades rotineiras de produção e de manutenção do espaço do Viveiro, preferencialmente, terra preta, sementes, sacos para produção das mudas, ferramentas de produção de mudas e manutenção do espaço, óleo para equipamentos, carrinhos de mão e outros similares.

No caso de troca, fica estabelecido que se dará proporcionalmente ao valor correspondente ao custo de produção de cada muda, e deverá priorizar a entrega das mudas mais maduras existentes no Viveiro.