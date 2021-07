Divulgado resultado do edital ‘Palmas Curte Arte em Casa 2021’

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) homologou o resultado final do edital ‘Palmas Curte Arte em Casa 2021’. Os artistas que se inscreveram podem conferir a publicação no Diário Oficial de Palmas desta sexta-feira, 16, clicando aqui.. Àqueles selecionados têm o prazo de 15 dias úteis para envio da documentação para a Fundação Cultural de Palmas, conforme consta no edital 005/2021.

Promovido pela Fundação Cultural de Palmas, o ‘Palmas Curte Arte em Casa 2021’ tem como finalidade minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) junto ao segmento artístico de Palmas. Esta edição selecionou 110 projetos artísticos de conteúdo inédito, de expressões culturais de todos os gêneros e estilos para apresentações on-line, com um cachê de R$ 2 mil por projeto.

Em 2020, a primeira edição do ‘Palmas Curte Arte em Casa’ selecionou 150 artistas para a apresentação de projetos artísticos on-line. Os projetos selecionados serão divulgados na plataforma www.curtaspalmas.com.br e nas redes sociais da Fundação Cultural de Palmas.

Orientações aos selecionados

Os artistas selecionados deverão enviar, em até 15 dias úteis, após a publicação do resultado no Diário Oficial de Palmas, a documentação pertinente, conforme descrito no Item 03 do Edital 005/2021, para o e-mail da Diretoria de Finanças, da Fundação Cultural de Palmas, compras.fcp@gmail.com.

O conteúdo do projeto contemplado (link do vídeo, JPG, PNG ou PDF) deverá ser enviado para o e-mail, palmasfazarte@gmail.com em até 15 (quinze) dias úteis, após a publicação desta Portaria.

– Quanto ao vídeo, este deverá ser gravado de enviado via e-mail, drive, ou outra ferramenta on-line de envio de dados, para ser disponibilizado para postagem nas redes da Fundação de Cultural de Palmas, e conter a legenda #palmascurtearteemcasa, além da logo da Fundação Cultural de Palmas (FCP) e uma descrição do que se trata o projeto, bem como os participantes. Em caso de postagem em canal do youtube, ele deve estar fechado para visualização até a liberação por parte da FCP. A liberação do vídeo para acesso ao público só poderá ser realizada após autorização da Fundação Cultural de Palmas.

A equipe da FCP enviará e-mail aos selecionados com mais informações.

Para dúvidas referentes à documentação, o selecionado poderá entrar em contato por meio do telefone (63) 3212 – 7312, no horário das 14 às 18 horas.

Resultado:

Posição Título da Proposta Proponente Área Palmas as semanas Mateus Massoli Música Traços do cerrado Camila Carvalho Costa (Camila Caco) Artes visuais A voz e o cantor Orley Massoli Audiovisual Curso: Faça seu podcast do Zero Fenelon das Neves Milhomem Audiovisual Workshop Luiz Talk Show Luiz Carlos Sales dos Santos Palestra Segredo da maquiagem artística Clarisse Silva Gomes Martins Palestra Duo de Cellos Hellena Madalena Maria Hellena Lopes e Silva Música Trio Bacana e a história do forró pé-de-serra em literatura de cordel Bassotelli e Rocha Literatura de cordel e música Oficina de redes sociais para artistas Gabriela Alves dos Santos Palestra Animação Stop Motion: uma técnica da sétima arte. Kelvy Fernando Silva Colombari Audiovisual Cultura Afro-brasileira, brinquedos e representatividade. Bianca Nascimento de Melo Artesanato Conto Popular Brasileiro| O Vaqueiro que nunca mentia Quelen da Silva Leite Guedes Teatro Make Cultural – Inicialização a Make-up Flavia Vitoria Nascimento Oficinas Quebradeiras Cênicas Comunicação Audiovisual Aula de baixo elétrico Renan Rodrigues Audiovisual Oficina de produção musical com artistas tocantinenses Rodrigo de Carvalho Rodrigues Música Guitarrada Daniel Sousa Matos Música Podcast da Memória Sociocultural da Junina Encanto Luar Léia Bezerra Produções Audiovisual Jogos teatrais e brincadeiras para fazer em casa Patrícia Pereira de Sá Teatro Afrodance em Taquaruçu Antônio Flávio da Silva Neto Dança Palmas Curte em Casa – Apresentação em homeStudio – Jorge Gabriel Jorge Gabriel Música Meu Vogue é Preto: sobre moda, racismo e pandemia João Pedro Farias Monteiro Moda/literatura Felix do Acordeon relembra clássicos dos anos 80 Felix do Acordeon Música Kid Abelha por Taynara Azaf Taynara Pires dos Santos Música Expressão Hip Hop Gilberto Santos Alberto Dança Free Step Tocantins – Uma Década, Um Legado (Documentário) Jean Costa Melo Dança Duo cavaquinho e voz Ivanlendeo Meireles coelho Música Jovem Guarda e afins … Anderson silva Música Como preparar um currículo e portfólio artístico Carla Soares Lisboa Oficina Oficina de Produção áudio visual Ivan Dias do Nascimento Audiovisual Oficina de construção de Violinha de Buriti Wanderley Batista de Carvalho Artesanato LuOdara voz e violão Luana Bogo Monteiro da Silva Música “Catarse” Com Adélia Prado Charlene Brito Teatro Som da cena Esdras Estevão Melo de Campos Audiovisual A poesia sobre nós Julieta Silva Oliveira Literatura Palmas Forrobodó Marcio Rocha Ribeiro Música Live com a Banda Cum Pé No Baião Banda Cum Pé No Baião Música Histórias que contamos na calçada Juliana Saraiva Audiovisual Oficina de Apresentação de Claves Artesanais Sávio de Souza Santos Circo Vento e chuva: Sons do Tocantins Luís Felipe Lima Ramos Audiovisual Chambari to Love Douglas Rodrigues Vilela Audiovisual Gaspar/Ponciani – Um quarto de século Eugênio de Souza Martins Audiovisual Show de Standup Briner de César Bitencourt Comédia Stand up Circêntrico Edson Elias de Deus Junior Circo Oficina de beat box com Dallag Beats Rafael Dallag Beats Música Todo Mundo Fala Tulio De Moura Carneiro Audiovisual De baixo do pé: a saga do chambari palmense Rafael Miranda Soares Silva Audiovisual Caravana Baião Edileide Ribeiro da Silva Música Oficina de teatro didático para jovens Bárbara Carneiro Maciel Teatro Hora da brincadeira, oficina de brinquedos com materiais reciclados Lorrany Dias Castro Artesanato Em agosto chove – pandemia no cerrado Gabriel Worm Mascarenhas de Moraes Música Produção de batidas musicais com Arthur Lunar Arthur Lunar Música Grupo Alto Calibre Gangstar Rap Amauri Beserra da Silva Música Ó do Borogodó Karla Pollynna Silva Oliveira Teatro Vivência toques da Capoeira Angola com Mestre Matoso Maria Nita do Nascimento Cultura afro-brasileira Mané Pelado Dorivã – Passarim do Jalapão Música Memória sociocultural da quadrilha Nação Junina Luccas Gilflan Vieira Braga Dança Projeto VL do Acordeon Fumacinha da Zambuba e JM do Triângulo Música Samba com família Grupo Samba Mais Música Reggae a Vida Raphael de Brito Música Desestrutura poética Karina Custódio Sousa Dança Vídeo Clip – Tributo ao Espirito Santo Alessandra Amorim Barbosa Macedo Audiovisual Arte urbana em casa – Graffiti José Ricardo Carreira Audiovisual Dona Rayla Live Show Rayla de Sousa Barbosa Dança Brinquedos de Recicláveis Vitor de Souza Leite Artesanato Barbarella – FEVER Barbara da Silva Vieira Música Canções Guardadas Diego Vicente Ferreira de Oliveira Música Cine-Debate – #sessão documentário Túlio de Melo – (Getúlio Barros de Melo) Audiovisual : Vuldvick e Alberto Cometa : Vuldvick Música O chambari na cultura e a tradição culinária Francisco Vanderlir Borges da Silva Oficina Toca no Tocantins Poliana Alves Carneiro Música Boleros Inesquecíveis Jackson Ramos Música Live – Paulinho Braga e Convidados Paulo Henrique Oliveira Braga Música Haila da Silva Menares López Hayla Menares Música e Literatura Grafitti em Tela Adriano Alves da Silva Audiovisual Rosana dos Reis Araújo Rosana Reis Música Taquaruçu: Guia completo André Gomes da Silva Audiovisual A Estética e o Isolamento Fábio Henrique Audiovisual Meu Mundo Bordado Daniela Silva dos Santos Audiovisual Composição Visual com Colagem Átila Gonçalves da Silva Oficina de Artes Visuais Aprendendo live do zero – Obs Studio Renata Dias da Silva Igreja Pereira Audiovisual Prosperidade periférica Wemerson Pereira das Neves Silva Música Arte dos rios Lucas Daniel Alves Feitosa Dança Iúna Capoeira para crianças Rossana Faustino Reis Literatura Arte Lírica Wandeson Santos Nascimento Música Projeto 42 Roneyvaldo Regis Rodrigues Carvalho Audiovisual Luzo Cairo Canta Trabalhos Carnívoros Luzo Cairo Música Danças Urbanas em casa Jefferson Lucas Araújo Leal Dança Oficina de construção e manipulação de objetos circenses Mateus Aguiar de Castro Circo Oficina de Síntese Sonora com Vital Lucas Grahl de Carvalho Música Magoo – o peregrino da devastação Fernando da Silva Oliveira Música Dança de Quadrilha junina Uma boneca no São João Dança Papo com Pequi Conceição de Maria Costa Almeida Audiovisual Espetáculo Peter Pan Solo balé clássico (Peter Pan) Dança Apresentação da Banda Digital Damn Free Doom Felipe Martins Marinho Audiovisual Flora Tocantinense Juciely Rocha Santos Fotografia Rima Resgate Walex Junior Pereira da Silva Palestra Meu amigo “Guará”. João Pedro Carvalho Araújo Ilustração Digital Eu Ator Leonardo Rodrigues Rocha Teatro FotoMovimento em Casa- exercitando a criatividade Thais Souza Audiovisual “Keila Lipe 21 anos de Palmas uma história de amor” Marcelo Batista Nunes de Sousa Música Sara Gomes de Almeida Sara Gomes de Almeida Artes visuais MPB Remix – Sunset em casa DJ Nah Martine Música Projeto acústico MPB Mariana de Sousa Rebouças Música Bateria e o rock nacional Pedro Enus Música Música e arte com Naldo Pereira Lusinaldo Igreja Pereira Música O tal do k-pop 2: Da teoria à prática Elanna Rodrigues Martins Dança Rainhas Juninas – Mirim Raila Caroline Sales Soares Dança Desenhando realidade Antônio Marcos Vicente Ferreira Artes visuais Preparação do ator — oficina expositiva SDG Teatro Caracterização da personagem Vaca Profana Raiane Costa Oliveira Teatro O menino que queria voar, história em cordel declamada para todos os públicos. Valdemar Rodrigues de Sousa Literatura Sonho de majestade junina Elen Ruth Benvindo de Sousa Dança PP Ferreira – Músicas Autorais Sérgio Ferreira Campos Música Modelagem em Massa de Biscuit José Rogério Santos Artesanato Recital de Piano em Casa Nicole Adler Música Apresentação de uma pintura em tela ao vivo André Bernardo de Sousa Audiovisual Oficina de contação de histórias com sombras Giovana M. Kurovski Teatro Lofi Beats – Palmas José Alberto Sousa dos Santos Música Wellis Raik Carvalho Wellis Raik Carvalho Arte Digital Primeiros passos online: balé infantil Claudiana Rodrigues da Silva Dança Calangada, um amor de altura! Nahuel Estela Jlaiff Circo Apresentação musical da banda Sons de Maio Banda Sons de Maio Música Pernas pro Ar Vitoria Feitosa Circo Concreta Gabriela Corrêa Reis Dança Faz de Conta com o Palhaço Batatinha Frita Divonagno Alves dos Santos Circo Taquaruçu e o céu noturno Bruno Kalss De Paolis Bartholo Artes Visuais Palestra -A Cultura nas Mídias Sociais Carlene Ribeiro da Silva Palestra Rio Em Cantos Humberto Carlos Pereira dos Santos MEI Música Maria Karolina Maria Karolina Música Os mistérios da dança do ventre Cicilya Custodio Dança Sonoridades André Luiz Monteiro Palestra Show online em casa Cristhian Victor Música Em casa com Jovi Jovi Moura Música Instrumento de percussão feito com reciclagem Alfredo Germán Vera Artesanato Gonzaga Leite canta Dominguinhos Gonzaga do Acordeom Música Cantando histórias de mãe pra filha Maria Genalva Lucena da Silva Gomes Música Vem K V música Fernanda Neres Música Oficina de Construção de Devil Stick Marcos Estevão Cordeiro Circo A Beleza de Palmas! Os pontos históricos e mais lindos da cidade. Belyza de Cesar Bitencourt Circo Vento, poeira, suor. Álvaro Tavares Maia Literatura Antônio Bacabal Toca Palmas. Antônio Pereira Menezes Música Folk para todos Folk You Music Música Exposição Fotográfica Respeitável Circo: um registro sobre o único circo de lona fixo do estado do Tocantins. Marina Rodrigues Martins Marques Circo Canções Ramos do Cerrado Deborah Kathleen Nogueira Silva Música Ricardo e Thiago – EP. Te aceito de novo Ricardo & Thiago Música O que se vê não sente Saulo Moscardini Música Encaanto George Augusto Audiovisual Vídeo – MPB Geral com Isllane Isllane Monteiro Dourado da Silva Música No Ritmo da Pisadinha Teotonho Santana Nogueira Música Vídeo Clipe França Show França Show Audiovisual Em todo canto tem Nordestino Marcilon do Acordeon Música Acende a luz do amor sobre a cidade (acústico) Yasmim Rodrigues da Luz Pereira Santos Miranda Música As aventuras de Jujuba e seu amigo imaginário Elvanice Dias dos Santos Literatura Toca Vocifer Pedro Ignácio Meneghetti Scheid Música Mostra de repertório do circense Jairo Cruz Jairo Cruz da Silva Circo Videodança_Só Maria é daqui! Maria Antônia Batista Dantas Dança Dança Com Alegria Antônio Wallas Ribeiro da Silva Dança Baila Comigo – Terceira idade Henrique Alves Neto Dança Criação de rainha junina e performance Romilciano Lisboa da Cruz Dança Resistencia Agroecologia Os atores das comunidades tradicionais do Tocantins. Matheus Gabriel Chaves Rodrigues Podcast “Estou com Pedro” em casa! Kare Marques Santos Música Fruto da Terra Caio Cesar Brum Música Projeto Insönia Felipe Jordão Freitas de Mendonça Música Vídeo Diário Circense André Willian Rodrigues de Paula Circo Aula de Zabumba com Fumaça Zabumbeiro Fumaça Zabumbeiro Audiovisual Batuque sintetizado palmense Renazto Rezende Música Made In Tocantins Jordana de Oliveira Música Live Banda decreto final Música A vida continua, e o show não pode parar Ronan Pereira Araújo Música Xaxado – Conheça essa Dança Adelson Neto Lima de Sousa Dança “Criando Peças Teatrais Infantis” – PODCAST Dalila Cristiny Freiesleben Rosso Teatro Toninho Borges em Uma Prosa Musical Jose Antônio Borges Esteves Música Um pavão misterioso Fastylene Oliveira Lima Dança Arara no Paninho Karen de Cássia Assis Artesanato Somos Um Melk Santos Música Palmas Toca Aqui João Pedro Arantes Audiovisual Pod-C Matheus Mancine de Carvalho Música Digital Mix Diego José de Freitas Rodrigues Palestra Guido Canta Suas Canções – Voz e Violão Guido Jargões Música Vídeo clipe da música “Armadilha” Jann Carlos Alves Lucena Junior Música O que mais é possível enxergar através do olhar? Biannca Alencar Audiovisual Desmistificar a prestação de contas – Oficina de noções básicas Marcela Pultrini Pereira de Oliveira Técnica Aulão de dança Palmas no piseiro Mayka Loane Rodrigues Araújo Dança Mídias Sociais para Pequenos Negócios durante a Pandemia. Matheus Reis da Silva Audiovisual A Música de Mário Xará Mário Igor Vieira Sul Música Criando no caos Douglas Jacinto dos Reis Audiovisual Quarentenou!! Circo em casa. Geronimo Martin Campanello Circo MPB Instrumental Whenen Cley Rocha da Silva Música Músicas nacionais e internacionais em solo Tocantinense. Daniel da Silva Rabelo Música Relato e Papo: Músicas e Descobertas Marcus Vinicius dos Reis Ramos Música O sabor de Palmas Luciana Costa Aglantzakis Literatura Palmas com Alegria – Louvor que contagia Jaysllene Kamywre Rocha Guimarães Freitas Música Ipês amarelos que só florescem em setembro Filipe Porto Performance Projeto de costura e moda junina Marta Pessoa Batista Moda Toca Tudo de Bom Maria Cecilia Silveira santos Música Banda Cerrado Roots (raízes do rock no norte) (acústico) Renan Castro de Souza Música Henrique & Juliano Piano Cover André Eduardo de Oliveira Música Regis Junior em: A tal da sorte de um amor tranquilo Regis Junior Música De Papo Com Núbia Dourado Jiquitaia Produções Audiovisual Arraiá musical em casa Natal Alves de Moura Música Carolina Galgane Lage Miranda Carolina Galgane Lage Miranda Dança Live – Cancioneiro tocantinense nas vozes das Crianças Maria Julia Ferreira Braga – MM Produções – Maria das Graças Barbosa Ferreira Música Sarau musical de uma “quarentenada”. Markelaine Batista de Oliveira Rocha Música Daniella Aires Borges Daniella Aires Borges Artesanato O universo do som para internet Daniel de Carvalho Mangaba Oficina Arte e Cultura Percussiva Curte Arte em Casa Antônio Carlos de Sousa Matos Música É só um cover? Chaylla Ramos de Carvalho Dança Videodança Lembrança Agulha Cenas – Coletivo de Criação Cênica Ltda Dança Apetrexos da Geh Geovanna Icallyta Lisboa Falcão Peixoto Artesanato Wallas Campos Wallas Ribeiro Campos Música Show Autoral – Carvalho Samuel Samuel Silva Carvalho Música Músicas para Lavar Louças Alfredo de Oliveira Macedo (como DJ From Mars) Audiovisual Julia em busca de si mesma – autoconhecimento Victor Rodrigues Cavalcanti Literatura Poesia através de Movimentos de Dança Jeferson Rodrigues Santana Dança Live programa tudo junto e misturado na sua casa e show Roberto Alves Música Clássicos Sertanejos Alan Rocha Música Artesanato com Palito de Picolé – Passo a Passo Ian Carlos Morais dos Reis Artesanato Documentário Contando e recontando a história de Paranã TO Fernando Maciel Vieira Documentário/ História oral Acústico Matheus Areias Matheus Barreto Areias Música Oficina de Carteira/Bolsa em Crochê Janaina Pereira Alves Soares Artesanato Influência do Jazz Carol Caponi Música Fecho os Olhos Mirene da Cruz Silva Literatura Música Confinada Marcos Haueisen Pimenta Ruas Música Cantando…brincando e evangelizando Cleidiane Pereira da Silva Música Canto da paz Maria Jeniery da Silva Gomes Música PandeMinha Luiz Felipe Souza Pereira Música Música autoral Luana de Oliveira Silva Música Cabeça de capivara Vivian Oliveira Artes visuais gabinandss@gmail.com Gabriela Aparecida Araújo Fernandes Artes visuais A beleza inconstante da vida na parede da sala Danillo Brian Dias Castro Artes Visuais De Barros à Arte Isabela de Barros Kuhn Artesanato Mesopotâmia Brasileira – Imaginário Mundo Luan Crispim de Andrade Música Marília Caetano Rodrigues Morais Marília Caetano Rodrigues Morais Literatura e Teatro Cast do IPÊ Italo Augusto Pereira Araujo Música Teatro com Hipnose Maikon Ferreira do Nascimento Teatro Todo Mundo Odeia versão Pandemia Arildo Monari Junior Música Poética dentro de Palmas Vítor Guilherme Monteiro Vasconcelos de Figueiredo Literatura Aula Espetáculo – O Circo e sua história. Carlos Eduardo de Oliveira Junior Circo Nesse Baião Tem Blues Cláudio Ribeiro Macagi Música Brasilidades em colagens Gabriela de Grammont Silva Spicker Artes Visuais Oficina de Arte Digital em Casa João Pedro Silva Motta Arte Digital Minicurso Introdutório ao Teatro do Oprimido Vanessa Araújo Leão Moraes Teatro Jerfeson Nascimento Jerfeson Nascimento Audiovisual Dança de Quadrilha junina Cultura Brasileira Dança Moveis de Garrafa Pet Rafael Rodrigo de Sousa Lima Audiovisual Compressor de Ar de Pet Gabriel Rodrigo Nascimento Lima Audiovisual Objeto 9 – noite em bares do cerrado. João Pedro Santiago Pereira Fotografia Nilton Nascimento dos Santos Duende Artesanato A Tr3zena da imperfeição Jefferson Ribeiro dos Reis Literatura Fogareiro Emergencial da Pandemia Michael Rodrigo de Sousa Lima Artesanato Trio do Forro Toninho Bacabal Música Livro de Poemas “Gotas” Tiago Wender Soriano Literatura Essência Lunar Tocantinense Ingrid Athina Costa Aglantzakis Artes visuais Aventuras Literárias Larissa Gabriela Marques Alencar Literatura A pior coisa do mundo Fernanda Hofmann Música Aula-Show 10 anos de dança do ventre com Raia. Gabriela Barboza Pereira Dança CEM- Corpo em movimento Railene soares de Vasconcelos Dança Molduras Classícas Artesanais Francisco de Assis Carvalho Costa Andrade Artes Visuais Minidiário da Quarentena – As Aventuras dos meus três Eus – o pai, o profissional e o sonhador – durante a pandemia Ronaldo Coelho Teixeira Literatura Dança com toda família Dalilla Karoliny de Sousa Dança Aula show de acordeon Alunos da Orquestra Sanfonica Graciosa de Palmas Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Canto do Cartola por Júnior 7 cordas Geraldo Gomes de Melo Junior Palestra Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Making of Clipe – Banda Viola D’ Junior Geraldo Gomes de Melo Junior Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. A história que me movia. Elaine Karine Schiessl Circo Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Brincando e dançando com circo Elaine Karine Schiessl Circo Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. O Manu Band toca Emanuel Eduardo Martins Cardoso Dos Santos Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Vem dançar e pular com palhaço Kikintura Emanuel Eduardo Martins Cardoso Dos Santos Circo Desclassificado de acordo com item 4.4 do edital. Reggae a Vida Raphael de Brito Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Customização de arte sacra Kaio Vinicios lustosa Miranda Teatro Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Confecção de terços e rosários personalizados Jossandro Sassi Filho Artesanato Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. História e cultura sobre a folia Divino Espirito Santo Jossandro Sassi Filho Palestra Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Canto Girassol…um canto do Norte Thimeraçuí da Silva Morais Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Pintura anteporal Kaio Vinicios lustosa Miranda Artesanato Desclassificado de acordo com item 4.4 do edital. Rosana Reis Cante Rosana dos Reis Araújo Música Desclassificado de acordo com item 4.4 do edital. Live – Paulinho Braga e Convidados Paulo Henrique Oliveira Braga Música Desclassificado de acordo com item 4.5 do edital. Só Vander Lee Thim Morais Audiovisual Desclassificado de acordo com item 4.4 do edital. Peregrino da devastação Fernando da Silva Oliveira Música Desclassificado de acordo com item 4.4 do edital. Memória Sociocultural da Quadrilha Nação Junina Luccas Gilflan Vieira Braga Dança