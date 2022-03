Divulgado resultado da pré-seleção do Cartão do Estudante

Autor: Deni Rocha / Edição: Lorena Karlla | Prefeitura de Palmas

14/03/2022 – Publicado às 05:21

A lista dos 392 estudantes pré-selecionados no processo seletivo do Cartão do Estudante de 2022 foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 11. O programa oferece créditos de R$ 33,75 a R$ 67,50, distribuídos conforme a quantidade de aulas semanais.

Para ser selecionado é necessário cumprir todos os pré-requisitos do edital, mas os candidatos que se inscreveram e não foram contemplados podem interpor recurso de 14 a 16 de março.

Para isso, basta preencher o formulário do Anexo X do edital publicado no DOM do dia 28 de janeiro de 2022, dirigido ao presidente da Comissão do Programa Cartão do Estudante 2022 e protocolar na Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP), no Parque Cesamar, das 13 às 19 horas.

Créditos

Os valores do cartão do estudante serão divididos de acordo com a quantidade de aulas semanais, e distribuídos em quatro categorias. Para quem frequenta as aulas até três vezes por semana será creditado o valor de R$ 33,75; quatro vezes semanais R$ 45,00; cinco vezes, R$ 56,25 e por último, R$ 67,50 para aqueles que frequentam as aulas seis vezes por semana ou mais.

O resultado de todas as etapas do processo será publicado no Diário Oficial do Município (DOM). A assinatura do Termo de Adesão e Compromisso e as recargas serão realizadas na sede da Fundação da Juventude de Palmas, localizada no Parque Cesamar.

Cronograma

Prazo para interposição de recurso – 14 a 16/03/2022

Resposta aos recursos – 18/03/2022

Resultado final da seleção – 18/03/2022

Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso – 21/03/2022

Início das recargas – 22 a 25/03/2022