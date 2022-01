Diversos pontos de Palmas recebem serviços de manutenção das vias públicas

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) de Palmas segue, nesta quarta-feira, 19, com manutenção e reparo das vias públicas municipais, além de outros serviços públicos como roçagem, capina, varrição, rastelamento, poda de árvore, paisagismo, plantio de mudas, retirada de entulhos e manutenção de praças.

A manutenção das vias está sendo realizada dentro do Plano Diretor na Avenida Teotônio Segurado, entre a Avenida LO 09 e o Setor Taquari. Os serviços seguem na Avenida Industrial, entre as quadras ASR-SE 115 e ASR-SE 105. Na avenida NS 1, entre as avenidas LO 9 e LO 11. Na avenida NS 4, entre as avenidas LO 9, LO 11 e LO 21. Nas quadras, os reparos acontecem na Arno 12, ACNE 11, Arse 33. Já nos bairros acontecem no Setor Aureny III, Setor Santa Bárbara e no Setor Santo Amaro.

Para garantir a qualidade dos trabalhos mesmo em período de chuvas intensas, a Seisp vem usando o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) que garante maior durabilidade na recuperação do asfalto existente.

Iluminação pública

A manutenção da rede de iluminação pública tem sido realizada tanto para atender as demandas da população, como a manutenção diária para manter a cidade iluminada. Os trabalhos estão sendo realizados na quadra Arse 81. Já a manutenção geral acontece na Avenida JK, Praia da Graciosa e na Avenida Teotônio Segurado, com a retirada da iluminação de Natal.

Outros serviços

Os demais serviços públicos como roçagem, retirada de entulhos, varrição, manutenção de praça, plantio de mudas, execução de paisagismo, poda de árvore e rastelamento passam pelas regiões norte, central e sul, em especial pelas quadras Arso 41, Arso 43, Arso 63, Arso 112, Arso 121, Arse 41, Arse 62, Arse 101, AE-SE 31, ASR-NE 55, no Espaço Cultural, na Praia da Graciosa, no Setor Sul, na Bela Vista e Bertaville.

Aplicativo Colab

Para facilitar a participação direta da comunidade nas ações de melhoria da cidade, a Prefeitura implantou o sistema de atendimento por meio do aplicativo Colab, pelo qual, além de solicitar os serviços públicos, as pessoas também podem enviar fotos dos locais em questão e o endereço correto a partir da localização via GPS para assim viabilizar a melhor forma de atendimento pelas equipes.