Dia do Engenheiro Ambiental: profissão é fundamental para o saneamento e a sustentabilidade no Tocantins

No próximo domingo, dia 31 de janeiro, é celebrado o Dia do Engenheiro Ambiental. A data é uma homenagem à primeira turma do curso, formada no Estado do Tocantins em janeiro de 1997. Os profissionais formados por esse curso podem atuar em diferentes áreas, como o saneamento, serviço que promove a harmonia entre o desenvolvimento social e o meio ambiente.

Sebastião Noleto é natural de Tocantinópolis, no norte do Tocantins. Ele se mudou para Palmas em 1998, onde no mesmo ano ingressou no curso de graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Noleto iniciou a carreira no saneamento e atua há 10 anos na área de projetos de água e esgoto da BRK Ambiental, empresa responsável por esses serviços em 47 cidades do Tocantins.

Ele destaca que existem diferentes carreiras possíveis na engenharia ambiental, e que no próprio setor de saneamento é possível atuar em diferentes áreas, viabilizando estratégias para contribuir com a qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

“Na BRK Ambiental, o engenheiro ambiental pode atuar na área de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA), gerenciar processos de tratamento de água e esgoto, desenvolver projetos de engenharia e atuar em diferentes processos, mas a função principal, e que permeia a atuação do profissional em qualquer área, é assegurar que a interação do homem com os recursos naturais seja feita de forma equilibrada e sustentável”, conta.

Sobre a importância da profissão, Sebastião afirma que a engenharia ambiental se tornou essencial para a sociedade. “Vejo que o engenheiro ambiental pode contribuir diretamente com a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas por meio do aprimoramento dos processos de tratamento e distribuição de água, tratamento de efluentes, além da preservação das fontes naturais de recursos hídricos”, explica.

