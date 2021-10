Dia das Crianças: rede municipal de ensino inclui programação especial nas ações de retorno às atividades presenciais

Após quase dois anos de pandemia, os alunos da rede municipal de ensino estão retornando às atividades presenciais nas escolas. Em um esforço para que as consequências do período da pandemia sejam superadas, atentas aos cuidados preventivos à Covid-19, as unidades escolares, buscaram inserir no calendário ações referentes ao Dia das Crianças, que em situações normais sempre foi lembrado por educadores e educandos.

Antecipando as comemorações, a Escola Municipal (EM) Rosemir Fernandes, localizada no Aureny III, realizou atividades na quarta, 06. A animação ficou por conta das apresentações dos palhaços Batatinha e Pitucão, das bonecas da Lol, Baby Shark e Djmax, e do teatro de fantoches. Os truques de mágica tiveram a participação dos pequenos. Tudo seguindo os protocolos de segurança sanitária e acompanhado de um lanche especial com vitaminas e cachorro-quente. Ao final, todos levaram para casa um kit com chocolates e guloseimas.

A ETI Anísio Teixeira estendeu sua programação por toda a semana, com cineminha, pescaria, bingos, oficina de brinquedo reciclado (peteca), recreação aquática e contação de história. A culminância aconteceu nesta sexta, 08, com um refrescante picoletaço.

Na segunda-feira, 11, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carrossel, localizado na Arso 42 (405 Sul), promoverá um momento cívico com os pequenos, seguido de contação de histórias e atividades de musicalização infantil. O cardápio do dia será mais divertido, com distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce.

Já no Cmei Miudinhos, a programação dos pequenos conta com gincana envolvendo várias atividades. No cardápio do dia, muita guloseima e gostosuras.

Na EM Benedita Galvão, o palhaço Batatinha fará brincadeiras, malabarismo e mágica, além da participação de bonecos e da Galinha Pintadinha.