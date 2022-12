Dia 21: começam as inscrições ao Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar

Luiz Henrique Machado/Governo do Tocantins

A partir desta quarta-feira, 21, estão abertas as inscrições ao Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. O certame é planejado, organizado e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e pela Corporação. Para 2023, as vagas são para duas funções: Cadete e Praça.

Cada uma das fases das provas será realizada em Palmas. Para a função de Cadete, o Governo do Tocantins, por meio do CBMTO, está abrindo 10 vagas, a serem preenchidas na proporcionalidade de 09 para homens e 01 para mulher.

No caso de Aluno Praça, o total é de 100 vagas. Homens terão 90 vagas, e mulheres 10.

As inscrições serão feitas apenas pela internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/ concursos/cbm_to_22. E o valor da taxa varia conforme a função em disputa. Para Cadete são R$ 120,00, e para Aluno Praça o valor é de R$ 80,00.

O coronel Peterson Queiroz de Ornelas, Chefe do Estado-Maior e subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar, é o presidente da Comissão de Concurso e afirma que a expectativa é superar a quantidade de inscritos no concurso de 2021, quando 12 mil candidatos fizeram as provas.

“Estamos esperando algo em torno de 20 mil inscritos desta vez”, revela o Coronel. “É o concurso para quem busca uma carreira militar sólida, a tão esperada estabilidade numa função pública”, completou.

O coronel Ornelas relata ainda que o CBMTO está em plena expansão, com Unidades sendo instaladas em outras cidades do Tocantins. “Pelo fato de a nossa instituição ser nova, comemoramos agora os 30 anos de criação, o militar que chegar terá boas perspectivas de ascensão na carreira”, afirmou o subcomandante.

As fases

As etapas estão assim distribuídas:

Primeira etapa: prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. Segunda etapa: prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe. Terceira etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe. Quarta etapa: avaliação de saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CBMTO. Quinta etapa: investigação social e da vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CBMTO.

O Edital também leva em conta as idades mínima e máxima para concorrer ao certame. Até o dia da inclusão o candidato precisa ter pelo menos 18 anos e até 32 anos no ato da inscrição. E no quesito altura, a mínima é de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino.

Outro detalhe que o Edital obriga é o reconhecimento da formação. Para candidatos a Aluno Praça, é necessário ter no mínimo o ensino médio completo e com Certificado expedido pela Secretaria de Educação do Estado ou do município de origem.

Se o candidato concorre a Cadete, ele precisa ter formação superior em qualquer área e também portar Diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Após aprovação em todas as etapas e ser incluído na corporação, o Cadete será matriculado no Curso de Formação de Oficiais (CFO), que tem duração de dois anos letivos. E enquanto estiver no período de formação, o subsídio em valores vigentes é de R$ 5.297,71.

Após, com a aprovação no CFO, ele será declarado Aspirante a Oficial do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, com remuneração prevista de R$ 9.869,05.

São atribuições do cargo de Cadete: a) cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; b) demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar; c) atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades; d) demonstrar capacidade de liderança, trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; e) atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; f) executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

Além disso, ele também desempenhará atividade de comando, chefia e direção. Para tanto, o Cadete, durante o curso de formação, será preparado para o comando das unidades e direção das atividades de bombeiro militar nos seus diversos tipos, processos e modalidades.

Aluno-Praça

O candidato que ingressar na Corporação no cargo de Aluno-Praça será matriculado no Curso de Formação de Praças (CFP), e durante o período de formação, o subsídio é de R$ 1.836,05.

Após a conclusão do curso e a inclusão no quadro do CBMTO, a remuneração será a que está prevista na Lei nº 3.900, de 30 de março de 2022.

As atribuições do cargo de Aluno-Praça, são: a) cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; b) demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar; c) atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades; d) demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; e) atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; f) dirigir viaturas e pilotar embarcações; g) executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

No curso de formação, o Aluno-Praça será preparado para a execução das atividades de bombeiro militar nos seus diversos tipos, processos e modalidades.

Acesse o Edital neste link para mais detalhes http://www.cebraspe.org.br/ concursos/cbm_to_22.

