Dezembro Vermelho começa com testagem rápida de ISTs na Feira da Arse 112

Equipes da Coordenação Técnica das Doenças Infectocontagiosas e do Núcleo de Assistência Henfil, ambas da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), realizaram no início da noite desta quinta-feira, 1º de dezembro, na Feira da Arse 112 (1.106 Sul), a primeira ação alusiva ao Dezembro Vermelho. Dezenas de usuários e trabalhadores do local receberam orientações sobre prevenção e detecção precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e puderam fazer testes rápidos do vírus HIV, Sífilis e Hepatite B e C.

A estudante universitária Isadora Lima de Oliveira, 23 anos, conta que não sabia da facilidade de fazer o teste rápido em unidades de saúde e também num espaço público como a Feira da Arse 112. Isadora considerou muito importante a abordagem feita pelas equipes da Semus e disse que as orientações esclarecem as pessoas sobre a importância da testagem periódica e das formas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis.

De acordo com a coordenadora do Henfil, Ginã Brasileira Sousa, outra atividade do Dezembro Vermelho ocorrerá no dia 7 de dezembro, na feira da Arno 61 (503 Norte), também a partir das 18 horas. Ela informa que os testes rápidos de ISTs podem ser realizados no Henfil e nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Profilaxia

Além dos preservativos femininos e masculinos, a Semus oferece aos usuários a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEp), que é uma importante medida na redução do risco de contrair infecção por HIV para as pessoas com risco de contágio. Feita com o uso de antirretrovirais, a administração da PrEp é realizada em Palmas no Núcleo de Assistência Henfil.

Já a Profilaxia Pós-Exposição de Risco (PEP) também é oferecida gratuitamente pelo SUS em qualquer situação que possa oferecer o risco de contágio, dentre elas a violência sexual, relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com seu rompimento) e acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material biológico). O tratamento da PrEp e PEP também são oferecidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).