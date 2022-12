Dezembro Laranja inicia com caminhada contra o câncer de pele nesta quinta-feira, 1º

Por: Carine Flores| Foto: Divulgação

Com apoio da Secretaria da Saúde de Araguaína, o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional) realiza nesta quinta-feira, 1º, a primeira Caminhada Dezembro Laranja. O evento marca o início das ações contra o câncer de pele relacionado ao trabalho no Município. A concentração será às 16 horas, na Via Lago, e conta com a participação de servidores da Saúde, autoridades, comerciantes e população em geral.

Dezembro Laranja

Além da caminhada, neste ano a Campanha Contra o Câncer de Pele Relacionado ao Trabalho traz como tema principal o uso correto dos EPIs (equipamentos de proteção individual), que garante a proteção e o cuidado dos trabalhadores. Parte das ações orientativas serão aplicadas aos comerciantes do Mercado Municipal e aos vendedores ambulantes que trafegam pela Avenida Cônego João Lima.

“Através da mobilização, queremos alertar esses trabalhadores e a população em geral sobre o câncer relacionado ao trabalho e quais os cuidados eles devem ter”, informou a enfermeira do Cerest Priscilla Braz.

Sobre a doença

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o câncer de pele é o tipo mais comum. A nível mundial, os números são crescentes e alarmantes, com 132 mil casos de melanoma registrados anualmente e 55 mil óbitos.

Em Araguaína

No Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), nos anos de 2009 a 2021 foram notificados sete casos de trabalhadores que foram diagnosticados com câncer.

“A equipe do Cerest também estará à disposição das instituições públicas e privadas para palestrar e de alguma forma transmitir a informação necessária aos gestores e trabalhadores, a fim de minimizar os riscos e os casos novos de câncer por conta das atividades laborais”, concluiu a enfermeira.

Programação Dezembro Laranja

Dia 1º (quinta-feira)

16h – Caminhada Dezembro Laranja (Via Lago).

Dia 6 (terça-feira)

8h – Ação na Avenida Cônego João Lima com vendedores ambulantes.

Dia 9 (sexta-feira)

8h – Ação no Mercado Municipal para orientar comerciantes.

Dia 15 (quinta-feira)

8h30 – Live sobre diagnóstico, tratamento e contexto sobre o câncer de pele com as atividades laborais.