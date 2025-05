Detran/TO realiza passeio ciclístico neste domingo, 1º de junho

Com o tema Pedale com a gente e fortaleça a cultura da paz no trânsito, o Governo do Tocantins, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO), convida toda a população para participar do 4º passeio ciclístico do órgão, neste domingo, 1º de junho. A concentração será na Praça dos Girassóis, em frente ao Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, na ala norte, em Palmas a partir das 6 horas, com largada prevista para às 7 horas.

Os interessados em participar devem realizar as inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1crW0MDOU75K3ir4LZHsP-gSSSvqaS7UplxN8BU_aas8/edit. Os primeiros 500 inscritos no passeio recebem um kit com uma camiseta e viseira. Além disso, o órgão realiza o sorteio de brindes.

O passeio engloba conscientização, segurança e saúde e faz parte da campanha Maio Amarelo, encerrando as ações desenvolvidas pelo órgão durante a campanha. O evento tem o objetivo principal de sensibilizar a população quanto aos índices de sinistros e mortes envolvendo ciclistas e promover o respeito, além de incentivar a prática esportiva, ressaltando a relevância do cuidado à saúde.

O presidente do Detran/TO, Willian Gonzaga, destaca que o evento é uma importante ferramenta para conscientizar os condutores e os pedestres sobre o respeito aos ciclistas e o incentivo à prática esportiva. “O passeio ciclístico do Detran representa a celebração do esporte e da sustentabilidade, como também é um chamado à conscientização para um trânsito mais seguro. Com este evento, reforçamos o nosso compromisso na construção de cidades com vias mais seguras e harmônicas, com educação, saúde e meio ambiente”, destaca.

Regulamento

O 4º passeio ciclístico do Detran/TO conta com um trajeto de 7,6 km. Para mais informações sobre as inscrições do passeio, os kits e a identificação, quem pode participar, regras de segurança e disposições gerais acerca do evento, é possível acessar o regulamento pelo link: https://drive.google.com/file/d/1VwVnHtbEth6VatadTZBiDg5x_X_gpLF2/view.