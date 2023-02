Destacamentos da Polícia Militar de Tupiratins e Itapiratins são reativados

A população das cidades de Itapiratins e Tupiratins compartilharam os mesmos sentimentos de gratidão ao governador Wanderlei Barbosa. O motivo foi a reativação da base do Destacamento da Polícia Militar (PM) em suas respectivas cidades, separadas pelo Rio Tocantins, na região centro norte do Estado.

“É muito importante a reativação desse destacamento, porque até então estávamos sem apoio algum. Portanto somos gratos ao governador Wanderlei Barbosa pela atitude”, comemorou a empresária Marcilene Fonseca de Sousa, de Tupiratins. Ja Valdeci Dias, também morador de Tupiratins, agradeceu ao Governo do Tocantins pela iniciativa e disse que a presença da polícia na cidade certamente vai colocar fim a sensação de insegurança e às arruaças de motoqueiros. “A presença da PM vai aumentar a sensação de segurança da população e coibir essas arruaças de motoqueiros. O sentimento é de gratidão ao Governador”, disse.

Por parte da comunidade de Itapiratins o sentimento também é de mais segurança e agradecimento ao Governo do Tocantins. O pequeno produtor rural, Manoel Resplande da Silva, afirma que esse destacamento era esperado há muito tempo. “Muito boa coisa, precisamos disso há muito tempo e graças ao governador Wanderlei agora chegou. Nossa cidade não é violenta, mas precisamos de policiamento para evitar coisa ruim”, disse.

Valmir Gomes de Sousa, ex prefeito de Itapiratins, disse que a cidade tem mais de 3.500 habitantes e não contava com policiamento efetivo, o que de certa forma causava insegurança. “Faz muito tempo que estávamos esperando essa base. Foi uma excelente iniciativa do governador Wanderlei Barbosa, que teve essa sensibilidade de implantar o policiamento na nossa cidade e garantir o bem estar do povo”, disse em tom de agradecimento

Cuidado com as pessoas

Essa iniciativa do governador Wanderlei Barbosa marca o início de uma série de reativações de Bases de Destacamentos Policiais inativos, que tem como objetivo dotar todas os municípios tocantinenses de estrutura policial para combater ilícitos e garantir a segurança da população. O Governador entende que cuidar das pessoas passa necessariamente pela segurança pública.

“Deus nos deu essa missão, que é cuidar das pessoas e fazer isso é dar segurança pra elas. As pessoas gostam e o empreendedor que vem ao Estado, a primeira coisa que observa é esse aspecto da segurança pública. Ninguém vem fazer investimento em um Estado que não tem segurança e é isso que estamos fazendo”, afirmou.

Para os gestores das cidades benefiadas com os destacamentos, Filó Coelho, e Sandro Rodrigues, de Tupiratins e Itapiratins, respectivamente, esses destacamentos representam o reforço da segurança para os seus municípios.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Márcio Barbosa destacou o compromisso do governador com a segurança pública e que implantação das unidades de Tupiratins e Itapiratins reprrsetam a sequência do Programa Tô mais Seguro. Ele lembrou que além da reativação dos destacamentos foram entregues toda a logística necessária para que os policiais posam operar são viaturas, fuzis, pistolas, coletes é outros equipamentos que os policiais precisam para oferecer segurança nos municípios.

“Proporcionando sensação de segurança a população é o que estamos fazendo ao colocarmos policiamento ostensivo nos 139 municípios. E já conseguimos reduzir os índices de criminalidade em todo o Estado. Isso é fruto de trabalho àrduo, bem planejado, que envolve os eixos de policiamento ostensivo e preventivo, policiamento de recobrimento e policiamento especializado”, explicou Márcio Barbosa.

Kit Destacamento

As duas bases também receberam os Kits Destacamento composto por uma viatura policial, um tablet ou smartphone, um computador desktop, uma impressora térmica e um rádio portátil (HT), um tablet Mobile,um fuzil, coletes e seis pistolas.

Presenças

Acompanharam o governador Wanderlei Barbosa aos eventos em Tupiratins e Itapiratins, o deputado Leo Barbosa, secretários de Estado e outros auxiliares do Governo, além de prefeitos da região, vereadores e outras autoridades.

