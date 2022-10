Desenvolvimento Rural e Sebrae iniciam qualificação

Por Ascom

Com 34 produtores rurais presentes na palestra, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder) e o Sebrae começaram nesta terça-feira, 4, as oficinas de qualificação com as seguintes temáticas: Como participar de uma licitação via Compra Net; Custos para produzir no campo; Empreender no campo; Como vender para o Governo no campo; e Negócio Certo Rural. Os cursos tem o objetivo de qualificar os agricultores familiares para poderem empreender no campo.

O evento durou quatro horas, e segundo o técnico da Seder Homero Juliani, presente na oficina, os produtores estavam animados para os cursos: “foi muito proveitoso. O pessoal gostou muito das palestras, se sentiram motivados, fizeram muitas perguntas e interagiram bastante com os palestrantes”.

A próxima associação que receberá a qualificação é a Associação Vila Agrotins, na quinta-feira, 6. Os cursos durarão dois meses e passarão por outras associações de produtores rurais

Confira a agenda de cursos:

Outubro

04/10 São João I

06/10 Vila Agrotins

07/10 Santa Fé Rural

11/10 Taquaruçu Grande

13/10 Jaú

14/10 Serra do Lajeado

18/10 São Silvestre

Novembro

04/11 PA Veredão

03/11 PA Entre Rios

07/11 PA Sítio

08/11 Buritirana

09/11 Vão do Mutum

10/11 Francisco Galvão

11/11 Sobe e Desce

16/11 Serra do Taquaruçu

Texto: Jordane Pinheiro do Santos/estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Secom Palmas