Desenvolvimento Econômico discute parcerias com a Fecomércio/TO

Autor: Redação Secom

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) participou nesta sexta-feira, 2, de um encontro na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio/TO) para tratar de possíveis parcerias e cooperação técnica entre a Prefeitura de Palmas e as demais entidades que compõem a federação.

Na oportunidade, o titular da Sedem, Gustavo Bottós, foi recebido pelo presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, e destacou a necessidade de ampliar as oportunidades de negócios e empregos em Palmas, por meio de capacitações, cursos técnicos e outras ações que podem ser ofertadas em parceria entre o setor público e o privado.

“Essa cooperação vai possibilitar a realização de várias atividades que promovam o desenvolvimento econômico da nossa Capital e, consequentemente, vai estimular a oferta de empregos. A população só tem a ganhar com o acesso aos cursos e capacitações para qualificação de mão de obra para suprir as necessidades de um mercado cada vez mais exigente”, ressaltou Bottós.

A agenda faz parte do planejamento estratégico que a Sedem vem implementando para o cumprimento e execução do plano de governo da prefeita Cinthia Ribeiro na área do desenvolvimento econômico sustentável da Capital.

Participaram do encontro, também, a diretora do Senac Tocantins, Lunáh Brito Gomes e a coordenadora de Operações do Mercado do Senac, Lucia Córdola.