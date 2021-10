Desembargador João Rigo faz doação de computadores à 6ª Companhia Independente de Polícia Militar

Em mais uma ação de parceria e de destinação social de equipamentos feita pelo Poder Judiciário tocantinense, o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador João Rigo Guimarães, garantiu, em um encontro realizado nesta quinta-feira (7/10), a doação de 10 computadores à Polícia Militar do Tocantins (PMTO), que serão destinados à 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), com sede em Miracema e que e abrange os municípios de Miranorte, Tocantínia, Rio dos Bois e Lajeado.

“A doação tem um sentido louvável, pois, aquilo que não é mais útil para gente, mas que apresenta perfeito funcionamento, a gente repassa as instituições. Nesta oportunidade, nós fizemos uma doação à Polícia Militar, que é uma instituição parceira do Judiciário. Então é com muita alegria e satisfação que realizamos esse ato de gratidão, de reconhecimento e de fortalecimento das instituições”, comentou.

Para o coronel Wesley Borges Costa, que é o chefe do Estado-Maior da PMTO e na ocasião representou o comandante-geral da PMTO, Coronel Silva Neto, a doação demonstra o fortalecimento da parceria entre a PMTO e o TJTO. “A doação dos computadores é fruto da excelente parceria entre o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar. As máquinas serão utilizadas nos serviços administrativos da área circunscricional da 6ª CIPM, que abrange cinco cidades, e irão reforçar esses destacamentos e melhorar o atendimento à população” destacou.

Homenagem

Durante o encontro, que ocorreu no gabinete da Presidência do TJTO, em Palmas, o desembargador João Rigo também foi homenageado com uma placa entregue pela PM. De acordo com o coronel da PMTO, João Márcio Costa Miranda, que comanda a Assessoria Militar (Asmil-TJTO), a honraria é uma homenagem/deferência dos Formandos do Curso de Habilitação de Oficiais da PMTO ao presidente do TJTO, pela parceria do Poder Judiciário tocantinense e pelos relevantes serviços prestados.

Também estavam presentes no evento: o diretor de Tecnologia da Informação do TJTO, Ernandes Rodrigueso, coronel Francinaldo Bó (corregedor-geral da PMTO), o coronel Oséias (Comandante do Policiamento da Capital), o tenente-coronel Nunes (Subcomandante do Policiamento da Capital) e o major Brunno Alves (Comandante da 6ª CIPM).