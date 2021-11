Derval diz que ainda não há atos de Wanderlei que mereçam ser alvos de crítica da oposição e fala em “ataques precipitados”

Por Cleber Toledo

Um dos principais líderes do MDB do Tocantins, o ex-vice-prefeito de Palmas Derval de Paiva disse à Coluna do CT que não concorda com o ataques que começam a surgir da oposição contra o governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido). Mais especificamente, ele citou postagem do pré-candidato a governador do Podemos, Ronaldo Dimas, nas redes sociais e também o discurso do presidente regional de seu partido, o ex-governador Marcelo Miranda, em Araguaína, semana passada. “É preciso dar o tempo de ver os resultados e evitar ataques precipitados”, defendeu.

Não houve tempo

Para Derval, sequer houve tempo para que atos de Wanderlei sejam alvo de críticas da oposição. Ele defendeu que é importante neste momento que a classe política tenha no foco a estabilidade do Tocantins e não o processo eleitoral de 2022.

A dupla

No dia 16, Dimas, em postagem nas redes sociais, colocou em equivalência Wanderlei ao governador afastado Mauro Carlesse (PSL), ao criticar a situação das rodovias e dos hospitais estaduais. “A incompetência da dupla Carlesse/Wanderlei deixa os tocantinenses literalmente no chão… dos hospitais estaduais”, afirmou.

MDB na oposição

Na série de inaugurações que o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (SD), realizou semana passada, o ex-governador Marcelo Miranda já se antecipou para colocar o MDB nas fileiras da oposição ao Palácio Araguaia, ao defender a união dos adversários do governo, ainda que mesmo sem desferir críticas diretas a Wanderlei: “Se todos tiverem juízo, pode estar aqui o futuro deste Tocantins. […] Eu tenho esta certeza, se todos andarem juntos, a situação será outra no Tocantins”, discursou.