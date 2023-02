Deputados Estaduais da 10ª Legislatura são empossados em Sessão Especial

Com plenário e outros espaços lotados de autoridades e populares, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) deu posse aos 24 deputados para a 10ª Legislatura, na manhã desta quarta-feira, dia 1º. A Sessão Especial de Posse foi presidida pelo segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Léo Barbosa (Republicanos).

A solenidade seguiu os trâmites do Capítulo III, Seção I do Regimento Interno da Aleto, com ato de apresentação dos nomes dos eleitos, seguida da confirmação do compromisso regimental de posse e assinaturas dos termos individuais de posse.

O ato seguiu com pronunciamentos devidamente pré-definidos, sendo feitos por um deputado novato, Professora Janad Valcari (PL) e pelo veterano Professor Junior Geo (PSC), representando os demais. Discursou também o governador Wanderlei Barbosa e o presidente da Mesa, deputado Léo Barbosa.

No final da cerimônia, Léo convocou sessão extraordinária a ser realizada ainda neste 1º de fevereiro para as eleições das Mesas Diretoras para os 1º e 2º biênios da 10ª Legislatura.

Dentre os 24 parlamentares empossados, 8 foram eleitos para seu primeiro mandato no Legislativo estadual; um que já tinha assumido como suplente, Gutierres Torquato (PDT) volta à Casa de Leis como titular. Quinze legisladores foram reconduzidos ao cargo.

A Mesa de honra foi composta pelas seguintes autoridades: governador Wanderlei Barbosa (Republicanos); vice-governador Laurez Moreira (PDT); prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro; presidente do Tribunal Eleitoral do Tocantins (TRE) desembargador Helvécio de Brito Maia Neto; presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE); presidente da Câmara de Municipal de Palmas, vereador Folha; Defensora Pública-Geral, Estellamaris Postal; Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casaroti; presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, Etelvina Maria Sampaio; Lívia Angélica Siqueira de Abreu, representando o ex-governador Siqueira Campos, a qual leu uma mensagem de um dos principais criadores do Estado do Tocantins.

Confira quem são os deputados que assumiram mandato na Assembleia Legislativa na manhã desta de quarta-feira

Aldair da Costa Sousa (Gipão) – PL; (novato)

Amélio Cayres de Almeida (Amélio Cayres) – Republicanos; (Veterano)

Antonio Jair de Abreu Farias (Jair Farias) – UB; (Veterano)

Cláudia Telles de Menezes Pires Martins Lelis (Cláudia Lelis) – PV; (Veterana)

Cleiton Cardoso de Almeida (Cleiton Cardoso) – Republicanos; (Veterano)

Eduardo Bonagura (Eduardo do Dertins) – Cidadania; (Veterano)

Eduardo Malheiros Ribeiro Fortes (Eduardo Fortes) – PSD; (Novato)

Eduardo Mantoan (Mantoan) – PSDB; (Novato)

Fabion Gomes de Sousa (Fabion Gomes) – PL; (Veterano)

Gutierres Borges Torquato (Gutierres Torquato) – PDT; (Já assumiu a suplência)

Ivory de Lira Aguiar Cunha (Ivory de Lira) – PCdoB; (Veterano)

Janad Marques de Freitas Valcari (Professora Janad Valcari) – PL; (Novata)

Jorge Frederico (Jorge Frederico) – Republicanos; (Veterano)

José Luiz Pereira Júnior (Professor Júnior Geo) – PSC; (Veterano)

Luciano Pereira de Oliveira (Luciano Oliveira) – PSD; (Novato)

Marcus Marcelo de Barros Araújo (Marcus Marcelo) – PL; (Novato)

Moisemar Alves Marinho (Moisemar Marinho) – PSB; (Novato)

Nilton Bandeira Franco (Nilton Franco) – Republicanos; (Veterano)

Olyntho Garcia de Oliveira Neto (Olyntho Neto) – PRB; (Veterano)

Valdemar Rodrigues Lima Júnior (Valdemar Júnior) – Republicanos; (Veterano)

Vanderlúcia Monteiro de Castro Reis (Vanda Monteiro) – UB; (Veterana)

Vilmar Alves de Oliveira (Vilmar de Oliveira) – SD; (Veterano)

Wiston Gomes Dias (Wiston Gomes) – PSD; (Novato)

Yghor Leonardo Castro Leite (Léo Barbosa) – Republicanos (Veterano).