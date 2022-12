Deputados eleitos são diplomados pela Justiça Eleitoral

Citando o trecho do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada – “Quando os justos governam, o povo se alegra” –, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, deu início à Sessão Solene de Diplomação das deputadas e deputados estaduais eleitos no Tocantins nas Eleições Gerais Estaduais, ocorridas no dia 2 de outubro deste ano. A solenidade foi realizada na tarde desta sexta-feira 16, no auditório da Corte Eleitoral do Tocantins em Palmas.

Além da entrega dos diplomas aos 24 deputados(as) estaduais, foram diplomados os oito deputados federais eleitos, entre eles Antonio Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, e Ricardo Ayres, ambos do Republicanos; o governador reeleito, Wanderlei Barbosa (Republicanos); o vice-governador eleito, Laurez Moreira (PDT); e a deputada federal, eleita senadora, Professora Dorinha (União Brasil).

Conduzida pelo presidente da Corte, a cerimônia teve no dispositivo de honra os membros do TRE-TO, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da seccional Tocantins da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO).

Prevenção

Em função da limitação do espaço disponibilizado e as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, a participação presencial na sessão foi restrita. Entretanto, o evento foi transmitido pela TV Assembleia e pelo canal do Tribunal no YouTube.